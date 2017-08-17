THY Kargo Adana Müdürü Günay:

ADANA (AA) - THY Kargo Adana Müdürü Muhammed Kadri Günay, kentten gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve nakliyesinin miktarını artırarak, yıl sonunda 3 bin tona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Adana Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Günay, satış ve pazarlama uzmanları Çağkan Torunlar ve Elif Kuzu ile odayı ziyaret ederek ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe’yle görüştü.

Günay, 35, 65 ve 110 ton yük taşımacılığı kapasitesine sahip kargo uçaklarıyla, ihracat yapan ve yapmak isteyen tüm firmaların hizmetinde olduklarını bildirdi.

Geçen yıl odada düzenledikleri toplantının ardından THY Kargo’nun Adana’dan yaptığı meyve sebze taşıması miktarının artış gösterdiğini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Adana'dan geçen yıl bin 200 ton yaş sebze ve meyve taşınırken 2017 yılı içinde kiraz, kayısı, incir, erik ve diğer sert çekirdekli ürünlerden 2 bin 700 ton meyve taşıması yaptık. Yıl sonuna kadar bu miktarın 3 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. Oda üyelerine her türlü desteğe ve yardıma hazırız. Özellikle sanayicimizin operasyonel süreçte yorulmamalarını ve kendilerini üretim ve ihracata odaklamalarını istiyoruz. Üyelerinize özellikle yaş sebze ve meyve gönderiminde önemli avantajlar sunuyoruz. Bu kapsamda ürünlerin bekleme süresini son derecede kısa tutarken, iç hat taşımalarında da ücretlendirme anlamında ürünün tonajına göre, aylık ve yıllık bazda uygun paketler sunuyoruz."

Günay, devletin hava kargo ihracat taşımacılığında önemli oranlarda navlun desteği olduğunu, ayrıca son dönemde sebze, meyvenin ayrı olarak ücretlendirilmesinin de hava kargo hizmeti kullanmak isteyen firmalar için önemli teşvik oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe de ihracatın artmasının, ulaşım ve taşımacılık imkanlarına da bağlı olduğunu vurguladı.

THY Kargo taşımacılığının, Çukurova ihracatının gelişimi açısından son derecede önemli bir yeri bulunduğunun altını çizen Menevşe, şunları kaydetti:

"Özellikle yakın zamanda hayata geçirmeye hazırlandığımız Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'yle seracılık yapacak meyve ve sebze üreticilerinin kümelenmesini ve birlikte hareket etmelerini sağlayacağız. Bu birliktelik gerek ihracatımızı gerekse Adana ekonomisinin Türk ekonomisindeki payını artıracaktır."



