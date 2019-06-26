Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi seminer Trabzon food istanbul
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak
Safkan Arap tayı satacak
Safkan Arap tayı satacak

THY'nin yeni ortağı Demirören

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, Türk Hava Yolları’nın yüzde 50 ortaklığının bulunduğu OPET ile anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Kıdık, yeni ortağın ise Demirören'e bağlı TOTAL olacağını bildirdi.

THY'nin yeni ortağı Demirören
banner17

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık’ın aktardığına göre hava yolları yeni anlaşmasını Demirören Grubu’na ait olan TOTAL, Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR, Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun ortak şirketi İGA ile beraber ortak kurulacak şirketle anlaşacağını ifade etti.

Kıdık’ın aktardığına göre THY’nin söz konusu oluşumlarla beraber kuracağı yeni şirkette ortaklık payının yüzde 25 olacak.Kıdık’ın mesajı şöyle:“THY, İGA’da OPET ile anlaşmasını sonlandırıyor. Yüzde 50 ortaklıktaki OPET yerine TOTAL, SOCAR, İGA VE THY ortaklığındaki yeni şirkette yüzde 25’er hisse alındı. E şimdi kim karlı bu işten. Yüzde 50’den yüzde 25’e”2010 yılında THY, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç diğer tüm havalimanlarında akaryakıt ikmal hizmeti almak için THY-OPET Havacılık Yakıtları şirketi ile anlaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ThyDEMİRÖREN GRUBUAli Kıdık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5