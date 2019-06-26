THY'nin yeni ortağı Demirören

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık’ın aktardığına göre hava yolları yeni anlaşmasını Demirören Grubu’na ait olan TOTAL, Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR, Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun ortak şirketi İGA ile beraber ortak kurulacak şirketle anlaşacağını ifade etti.



Kıdık’ın aktardığına göre THY’nin söz konusu oluşumlarla beraber kuracağı yeni şirkette ortaklık payının yüzde 25 olacak.Kıdık’ın mesajı şöyle:“THY, İGA’da OPET ile anlaşmasını sonlandırıyor. Yüzde 50 ortaklıktaki OPET yerine TOTAL, SOCAR, İGA VE THY ortaklığındaki yeni şirkette yüzde 25’er hisse alındı. E şimdi kim karlı bu işten. Yüzde 50’den yüzde 25’e”2010 yılında THY, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç diğer tüm havalimanlarında akaryakıt ikmal hizmeti almak için THY-OPET Havacılık Yakıtları şirketi ile anlaşmıştı.