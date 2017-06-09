İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Olağan Genel Kurulu'nda komite atamaları yapıldı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, THY Yönetim Kurulu'nun, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, komite üyesi olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Ogün Şanlıer'in atanmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkan olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arzu Akalın'ın, komite üyeleri olarak yönetim kurulu üyeleri İsmail Gerçek ve Orhan Birdal ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadir Coşkun'un; Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne başkan olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Ogün Şanlıer'in, komite üyesi olarak yönetim kurulu üyesi Mehmet Muzaffer Akpınar'ın; İcra Komitesi'ne Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Bilal Ekşi'nin İcra Komitesi Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu'nun ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."



