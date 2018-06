THY, ZTO ve PAL Air ortak şirket kuruyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında Hong Kong merkezli ortak şirket kurulması için iş birliği anlaşması imzalandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı öncesi küresel anlamda ses getirecek ortaklığın imzaları, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ZTO Express Başkanı Mei Song Lai ve PAL Air Ltd Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau'nun katıldığı basın toplantısında atıldı.

Toplantıda konuşan Aycı, Turkish Cargo'nun yeni açıklanan endekse göre dünyada ilk 8'e girdiğini kaydederek, bunun yetmeyeceğini, 2023 için ilk 5'i hedeflediklerini söyledi.

Aycı, "Ama ben inanıyorum ki bu ortaklıkla, bu sinerjiyle ilk 3'e gireceğimize inanıyorum." dedi.

THY'nin küresel bir marka olarak her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü dile getiren Aycı, birlikte kuvvet doğacağını, küresel anlaşmaların atılım getireceğini aktardı.

Aycı, ZTO ve PAL Air ile bir araya gelerek, yepyeni bir adım atarak dünya ekspres kargo pazarında THY entegratörlüğünde muhteşem bir ortaklık gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Havacılık sektörünün de dünya ekseniyle birlikte yönünü doğudan batıya kaydırdığını dile getiren Aycı, THY'nin yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19'luk bir yolcu artışı sağladıklarını, 29,3 milyon yolcu taşıdıklarını, doluluk oranlarını yüzde 80,7'ye ulaştırdıklarını anlattı.

Aycı, bu rakamların tüm ilk 5 ayların rekoru olduğunu kaydederek, "Kargodaki ilk 5 aydaki büyümemiz de yüzde 30 oldu. 545 bin ton taşıdık. İleri rezervasyonlarda da geçen yıl ile bu yıl arasındaki fark yüzde 17. Bu da geleceğe dönük satışlarımızın önünün açık olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



- "2018 kargo hedefi 1,35 milyon ton"



Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı'nın getireceği avantajlardan bahsederek, yeni havalimanında Turkish Cargo'nun geniş gövdeli kargo uçağına yanaşma imkanı tanıyan akıllı terminali ile 2 milyon tonluk bir kapasite ile hizmet vereceğini, bunu kısa sürede 4 milyon tona çıkartacaklarını söyledi.

Sektörün zirvesini hedefleyen Turkish Cargo'nun 2017'de ilk kez bir milyon tonun üzerine çıktığını ve 1,3 milyar dolar ciro elde ettiklerini anımsatarak, "2018'de ise artık 1,35 milyon ton taşıma ve ciroda 1,5 milyar dolar aşmayı hedefliyoruz. Yüksek büyüme hızımızla 2023 hedefimiz dünyanın en büyük 5 hava kargo şirketinden birisi olma." şeklinde konuştu.

Aycı, Turkish Cargo'nun kısa sürede kargoda en çok noktaya uçan şirket olma yoluna doğru gittiğini vurguladı.



- "Muhteşem ve kaliteli hizmet vereceğiz"



Aycı, Çin'in en iyi ve en büyük ekspresi kargo şirketi ZTO ve uzun süredir ortaklık yaptıkları PAL Air ile yeni zirvelere ulaşmak istediklerini, küresel e-ticaret sektöründe söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu mutabakat zaptı ile artık kapıdan kapıya küresel e-ticaret pazarına odaklandıklarını aktaran Aycı, artık sadece havalimanından havalimanına değil kapıdan kapıda teslimatı içeren bir hizmet ağını hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Aycı, "Bu ortaklığımız, tüm müşterilerimize muhteşem ve kaliteli bir hizmet verecek. Bu ortaklıkla, kurulan şirketimizin dünyanın en büyük entegratörleri arasında yer alması, 5 yıl içerisinde, bu şimdi bizim iyimser tahminimiz değil biraz realist biraz karamsar tahmin yaptık, toplam 2 milyar dolar gelir hedefimiz var." dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilere en üst düzeyde hizmet vereceklerini dile getiren Aycı, şöyle devam etti:

"Ve sanırım yeni kuracağımız Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketimizi hizmetleri arasında kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri, toplama, taşıma, adresten alma ve dağıtım, uluslararası taşıma depolama ve son noktaya kadar taşıma yapılacak. Aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik zinciri yönetimini beraberinde yapacağız."

Aycı, bu ortaklıkla birlikte kapasitelerini ve küresel ölçekteki güvenirliklerini ciddi şekilde artırıp küresel hava kargo pazarından pay almak istediklerini bildirdi.

İlker Aycı, öte yandan, Emlak Konut GYO ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışanları için yapacakları konut çalışmasında hiçbir zaman sıfır kar demediklerini belirterek, "Sakın böyle bir şey düşünmeyin, bu yanlış bir yorumdur. sadece fahiş fiyatlarla değil makul bir ücretlendirme ve kredilendirme ile çalışanlarımızı konut sahibi yapacağız. Bunun altını çizeyim de uluslararası yatırımcılara yanlış bir mesaj ulaşmamış olsun." diye konuştu.



- "Yurt dışı siparişler 40 gün yerine 4 günde gelecek"



Aycı, bir soru üzerine, kargoda son 3 yıldaki filolarını 6 uçaktan 18 uçağa çıkardıklarını belirterek, e-ticaret ve ekspres kargo alanlarında birkaç yıldır arayış içerisinde olduklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "Alibaba'dan aldığımız bir kargo 40-45 günde geliyor. Uluslararası kargolar hızlanacak mı?" şeklindeki sorusuna karşılık, "Ekspres kargo ile zamanların hızlanması hususunda bu kargo yararlı olacaktır. 4 güne indirebiliyoruz. 40 günden 4 güne başta inmek iyi mi? 40 gün yerine 4 günde teslimat iyi mi?" dedi. Aycı, kurulacak şirketin isminin de henüz belirlenmediğini belirtti.



- "Ortaklıkla yeni fırsatlar yakalayacağız"



ZTO Express Başkanı Mei Song Lai, 2017'de ZTO'nun yıllık parsiyel hacminin 6,22 milyar adede ulaştığını belirterek, dünyanın en büyük ekspres teslimat şirketi olarak birlikte hareket etmeyi ve birlikte kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Lai, şirketin, günde 28 milyon parsiyel kargoya ek olarak, Çin genelinde en geniş çaplı ekspres teslimat ağına sahip olduğunu kaydederek, dünyada en fazla gönderi, parsel taşıyan ekspres firması olduklarını bildirdi.

Yeni perakende ve e-ticaret düzeninde mevcut inovasyon ve küreselleşme ile Çin lojistik sektörünün inanılmaz büyüme fırsatlarına sahip olduğunu dile getiren Lai, şu ifadeleri kullandı:

"ZTO, iç pazardaki büyümesine güçlenerek devam ederken, uluslararası ve pazarlararası büyüme konusunda da çok önemli adımlar atıyor. Üç ortak arasındaki iş birliği, şüphesiz ki global eksper teslimat, depolama, hava kargo ve aviasyon rotaları açısından son derece olumlu gelişmeler kaydedecek ve küresel anlamda kurumlar ve şahıslara önemli faydalar sağlayacaktır."

Lai, 30'dan fazla yurt dışı depolarının bulunduğunu belirterek, şirketin yeni pazarlara girmeye devama ettiğini alattı. THY'nin sadece küresel çapta dünyanın önde gelen bir hava yolu şirketi olmadığını dile getiren Lai, aynı zamanda Türkiye için küresel bir sembol olduğunu vurguladı.

Lai, "Anahtar değerlerimizi entegre ederek kaynak ve gücümüzü birleştirerek ekonominin getirdiği yeni fırsatları yaklalayacağız. E-ticaret ve hava kargo konusunda ciddi fırsatlar sağlayacağız." dedi.

PAL Air Ltd Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau, e-ticaret alanında inanılmaz boyutta gelişmelerin yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PAL olarak iki devi, Türk Hava Yolları ve ZTO'yu böyle bir ortaklıkta bir araya getirmiş olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Bu üçlü ortaklık, her üç dünyanın da en iyi taraflarını bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve ZTO ile birlikte, PAL olarak dünya klasmanında bir entegratör yaratma konusunda büyük heyecan duyuyoruz."

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre, uluslararası e-ticaret firmalarının önde gelenlerinden Alibaba Group, kısa süre önce 1,38 milyar dolar yatırımla ZTO Express firmasının yüzde 10'luk payını satın alarak ortağı olacağını ve bu işlemin Haziran 2018'de tamamlanacağını duyurdu.

Bu planlamanın icraata geçmesi akabinde Alibaba.com da ZTO'nun ortakları arasındaki yerini alacak.