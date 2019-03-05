THY'den 2018'de 4 milyar 45 milyon lira net kâr

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), 2018'de konsolide net dönem kârı bir önceki yıla göre yüzde 533 artarak 4 milyar 45 milyon TL oldu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan 2018 yılı konsolide finansal sonuçlarına ve faaliyet raporuna göre şirket global havacılık sektörüne kıyasla daha iyi performans gösterdi.

Buna göre THY'nin toplam satış gelirleri 62 milyar 853 milyon liraya ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artış gösteren satış gelirleri, 2017 yılında 39 milyar 779 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl sonunda 6 milyar 192 milyon lira esas faaliyet kâr elde eden THY'nin 2018 yıl sonu konsolide net dönem kârı 4 milyar 45 milyon lira oldu. Şirketin net dönem kârı, 2017'ye göre yüzde 533 artışa işaret etti. Şirketin 2017'deki net kârı 639 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Dolar bazında ise THY'nin satış geliri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 12 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Esas faaliyet kârı 1 milyar 191 milyon dolar olan THY, geçen yıl 753 milyon dolar net dönem kârı elde etti.





- Doluluk oranı 2018'de yüzde 81,9'a yükseldi





Geçen yıl yolcu talep artışı yüzde 8,9, kapasite artışı yüzde 5,2 ve doluluk oranı 2,8 puan gelişme gösterdi. 2018'de yolcu doluluk oranı yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısı da bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 9,5 artarak 75 milyon yolcuya ulaştı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 9,6 artış yaşandı.

THY yolcu tarafındaki başarısını kargo taşımacılığında da devam ettirdi. THY, son on yılı aşkın süredir kargo pazarında yürütmekte olduğu güçlü büyüme trendini 2018'de de sürdürmeyi başardı. Şirket bir yıllık süreçte taşınan kargoyu yüzde 25, kargo gelirini de yüzde 25 arttırdı.

THY'nin personel sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 26 bin 739'a yükseldi.





- 2019 hedef ve beklentileri





Faaliyet raporuna göre THY, 2019'da iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye'de yüzde 3, Orta Doğu'da yüzde 11, Avrupa'da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 8, Amerika'da yüzde 7, Afrika'da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 milyar AKK (Toplam Arz Edilen Koltuk Km) seviyelerine ulaşmayı planlıyor. Bu yıl yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olması bekleniyor.

THY, bu yıl toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörüyor. Hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 dolar civarında olması bekleniyor. Yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış bekleniyor. Konsolide EBITDAR marjının yüzde 22-24 arasında olması hedefleniyor.

