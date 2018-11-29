Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

THY'den 5 bininci Moskova seferi

MOSKOVA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Moskova’daki Vnukovo havalimanından bu yıl gerçekleşen 5 bininci seferini törenle kutladı.Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo havalimanında düzenlenen törene, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi...

THY'den 5 bininci Moskova seferi
banner17

MOSKOVA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Moskova’daki Vnukovo havalimanından bu yıl gerçekleşen 5 bininci seferini törenle kutladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo havalimanında düzenlenen törene, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, THY Moskova Genel Müdürü Turan Yardımcı ile çok sayıda davetli katıldı.
Diriöz, açılış konuşmasında, “Türk Hava Yolları, dünyanın en hızlı gelişen havayollarının başında geliyor ve bu da bize büyük bir gurur veriyor. İstanbul’daki yeni havalimanı ile birlikte, THY Rusya’daki varlığını daha da güçlendirecektir.” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kutlama için özel yapılmış olan pastayı kestiler.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusyaThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1