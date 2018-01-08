THY'den Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna uçuşlarında kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna uçuşlarında kampanya başlattı. Bu kapsamda müşterilere gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor.

Şirketin açıklamasına göre, THY, İstanbul'dan Balkanlar'da Cluj, Köstence, Varna'ya 99 dolar, Sofya, Priştine, Tiran'a 109 dolar, Bükreş, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Zagreb, Dubrovnik'e 119 dolar, Kişinev, Podgorica, Belgrad'a 129 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamında İstanbul'dan her şey dahil gidiş-dönüş fiyatı Kafkaslar'da Nahçıvan, Gence, Tiflis'e 119 dolar, Batum, Tiflis'e 129 dolar, Bakü'ye 179 dolar, Ukrayna'da Kherson, Zaporijya, Kharkiv'e 119 dolar, Lviv'e 129 dolar, Kiev, Odessa'ya 159 dolardan başlıyor.

THY ile seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'ın Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Tiran ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna'daki altı noktaya ve Kafkaslar'ın Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.







- "Biletler ay sonuna kadar alınmalı"





Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 8-31 Ocak'ta satın almaları halinde, seyahatlerini 15 Ocak-10 Haziran tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

Her şey dahil 99 dolardan başlayan uçuş biletleri THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

