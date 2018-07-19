Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya ekonomi Eto Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

THY'den ikram hizmetleri tedariki açıklaması

- Türk Hava Yolları ile THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında ikram hizmeti tedarikine ilişkin görüşmelere başlandı

THY'den ikram hizmetleri tedariki açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususunda THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ikram hizmeti tedarikine ilişkin yer alan iki açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, DO&CO AG ile ortak kuruluşumuz olan mevcut ikram hizmeti tedarikçimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlanmış olup, önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."


- SATS Investments Pte. Ltd. ile görüşmeler sonlandırıldı



THY'nin İstanbul Yeni Havaliman'ına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, SATS Ltd'nin (SATS) iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığı ve akabinde ek bir sözleşme ile söz konusu niyet anlaşmasının süresinin uzatıldığı anımsatılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca alınan karar ayrıca SIPL ve ortaklığımızın mutabakatı ile yapılan görüşmeler sonlandırılmış olup, taraflar arasında imzalanan niyet anlaşması fesh edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DO&COKAPSATS Investments Pte. Ltd.Sözleşme FeshiTürk Hava Yolları (THY)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5