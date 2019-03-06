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THY'den "Rusya rezervasyonuna" teknolojik adım

- Türk Hava Yolları, Sirene ve TCH Rezervasyon Sistemleri ile Rus pazarına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı

THY'den
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MOSKOVA (AA) – Türk Hava Yolları (THY) ile Sirene ve TCH Rezervasyon Sistemleri arasında, Rusya’daki bilet satış dağıtım kanallarını genişletmek üzere iş birliği anlaşması imzalandı.

Başkent Moskova’da düzenlenen imza törenine, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı’nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.

THY ile Sirene ve TCH Rezervasyon Sistemleri arasında imzalanan anlaşmayla, bilet satış dağıtım kanalları genişletilerek Rusya’da daha fazla müşteriye ulaşılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 10 farklı şehre uçuş gerçekleştirdikleri Rusya’nın çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, “Bugün yaptığımız anlaşmayla Rusya’da daha da geniş bir kitleye ulaşacağız. Yolcu kapasitemizi ilk etapta yüzde 10 ila 15 düzeyinde artacağını öngörüyoruz.” dedi.

TCH Başkanı Mihail Baskakov ise THY ile tarihi bir anlaşmaya imza attıklarının altını çizerek, “THY dünyanın en büyük taşıyıcı şirketi. Yaptığımız anlaşma ile THY’nin Rus piyasasında satış ağının geliştirilmesine katkı sağlayacağımızı umuyorum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaThyTurizm
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