THY'nin Afrika'da 55'inci uçuş noktası Lusaka oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika'da Lusaka'yı 55. destinasyonu olarak, büyüyen uçuş ağına ekleyen Türk Hava Yolları (THY), Lusaka seferlerini haftanın iki günü karşılıklı ve Darüsselam aktarmalı icra edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, Lusaka uçuşları ile birlikte dünya çapında uçuş ağını 124 ülke ve 306 destinasyona ulaştırarak, dünyanın en çok ülkesine ve en çok uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi olmayı sürdürüyor.

Zambiya'nın en büyük şehri olan başkent Lusaka ülkenin güneyinde yer alıyor. Doğa ve doğal yaşam turizmi bakımından ülkenin en önemli turizm noktası ve dünyanın yedi doğa harikasından biri olan Viktorya Şelaleleri Lusaka'nın güneybatısında, Zimbabve - Zambiya sınırında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, şunları kaydetti:

"Bugün, başlattığımız Lusaka seferimiz ile kıtadaki uçtuğumuz nokta sayısını 55’e çıkardık. Böylece Türk Hava Yolları'nın Afrika'da büyüme misyonuna yeni bir nokta daha ekledik. Kaliteli hizmet anlayışımızı, kültürler arası köprü olma görevimiz ile birleştirerek; dünyanın yedi doğa harikasından biri olan Viktorya Şelaleleri'ne sahip Zambiya'yı ve ülkenin doğal güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile tüm dünyaya daha ulaşılabilir kılmaktan mutluluk duyuyoruz."