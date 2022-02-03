THY’nin Lübnan’a yüzde 20 indirimli uçuşları  turist sayısını artıracaktır

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk Hava Yolları(THY)’nın Beyrut varışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanmasının, ülkeye giden turist sayısında bir artış sağlayacağını söyledi.

Lübnan’ın daha fazla turist çekmesi amacıyla yapılan yüzde 20 indirim uygulamasının turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getireceğini söyleyen DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, bu kararın ülkede sevinçle karşılandığını ve yetkililerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 80 civarında bir artışla 1,8 milyar dolara yükseldiğini belirten Akkuş, ticari faaliyetler ve yatırım açısından adeta bir fırsatlar ülkesi durumunda olan Lübnan’da turizm faaliyetlerinin ekonomiden en yüksek payı aldığını söyledi. Akkuş, “THY, Beyrut varışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanmasıyla büyük mutlulukla karşılandığını söylemek isterim. Görüştüğümüz Lübnanlı yetkililer, bu kararın ülkede sevinçle karşılandığını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Bu indirimin, İstanbul Havalimanı aktarmalı tüm uçuşlarda geçerli olması ayrıca Lübnan’a ciddi katkı verecek. Lübnan’a olan ziyaretçi sayısı da artacaktır. Lübnan’ın daha fazla turist çekmesi amacıyla yapılan bu anlaşma, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getirecek. Lübnan, coğrafi açıdan ‘Ortadoğu’nun Paris’i olarak nitelendirilen bir ülke. Tüm Ortadoğu coğrafyasının parlayan yıldızı. Turizm açısından da Ortadoğu’nun en çok ziyaret edilen en modern ülkeleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Başka kampanyalar da yolda”

Lübnan’la daha fazla iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Akkuş, “Turizm faaliyetlerindeki dinamizm tekstil, alışveriş merkezi, inşaat ve yeme-içme sektörlerini de hareketlendirecek. Turizmin yanı sıra; başta inşaat olmak üzere finans, sigorta sektörlerinin ağırlık kazandığı bir ekonomiye sahip olan Lübnan, sunduğu yatırım fırsatlarıyla da Türk yatırımcılar için büyük bir potansiyel oluşturuyor. DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi olarak, bizler de bu çerçevede tüm ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve turizm faaliyetlerini desteklemek üzere gereken gayretleri göstermeye devam edeceğiz” dedi.

