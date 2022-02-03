Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Pazar daraldı
Pazar daraldı
Bu çarşı başka çarşı
Bu çarşı başka çarşı
Kanyon'a geri döndü
Kanyon'a geri döndü
Kesintisiz enerji
Kesintisiz enerji sağlıyor
Halka arz oluyor
Halka arz oluyor

THY’nin Lübnan’a yüzde 20 indirimli uçuşları  turist sayısını artıracaktır

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, THY tarafından Lübnan uçuşlarında yaptığı yüzde 20 indirim uygulamasının, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getireceğini söyledi. Akkuş “İndirim, turizmin artışını sağlayacaktır. Bu karar, Lübnan’da sevinçle karşılandı ve görüştüğümüz yetkililer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti” dedi.

THY’nin Lübnan’a yüzde 20 indirimli uçuşları  turist sayısını artıracaktır

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk Hava Yolları(THY)’nın Beyrut varışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanmasının, ülkeye giden turist sayısında bir artış sağlayacağını söyledi. 
Lübnan’ın daha fazla turist çekmesi amacıyla yapılan yüzde 20 indirim uygulamasının turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getireceğini söyleyen DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, bu kararın ülkede sevinçle karşılandığını ve yetkililerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade etti. 

Türkiye ile Lübnan arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 80 civarında bir artışla 1,8 milyar dolara yükseldiğini belirten Akkuş, ticari faaliyetler ve yatırım açısından adeta bir fırsatlar ülkesi durumunda olan Lübnan’da turizm faaliyetlerinin ekonomiden en yüksek payı aldığını söyledi. Akkuş, “THY, Beyrut varışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanmasıyla büyük mutlulukla karşılandığını söylemek isterim. Görüştüğümüz Lübnanlı yetkililer, bu kararın ülkede sevinçle karşılandığını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Bu indirimin, İstanbul Havalimanı aktarmalı tüm uçuşlarda geçerli olması ayrıca Lübnan’a ciddi katkı verecek. Lübnan’a olan ziyaretçi sayısı da artacaktır. Lübnan’ın daha fazla turist çekmesi amacıyla yapılan bu anlaşma, turistlerin ülkeyi ziyaretini son derece kolay hale getirecek. Lübnan, coğrafi açıdan ‘Ortadoğu’nun Paris’i olarak nitelendirilen bir ülke. Tüm Ortadoğu coğrafyasının parlayan yıldızı. Turizm açısından da Ortadoğu’nun en çok ziyaret edilen en modern ülkeleri arasında yer alıyor” diye konuştu. 
“Başka kampanyalar da yolda”

Lübnan’la daha fazla iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Akkuş, “Turizm faaliyetlerindeki dinamizm tekstil, alışveriş merkezi, inşaat ve yeme-içme sektörlerini de hareketlendirecek. Turizmin yanı sıra; başta inşaat olmak üzere finans, sigorta sektörlerinin ağırlık kazandığı bir ekonomiye sahip olan Lübnan, sunduğu yatırım fırsatlarıyla da Türk yatırımcılar için büyük bir potansiyel oluşturuyor. DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi olarak, bizler de bu çerçevede tüm ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve turizm faaliyetlerini desteklemek üzere gereken gayretleri göstermeye devam edeceğiz” dedi.
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir AkkuşThyDEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1