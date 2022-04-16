THY’yi iyi biliyordu, gelir gelmez kolları sıvadı

Celal Toprak yazıyor - Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları’nın (THY) başına gelince sanki tam anlaşılmadı. Dışarıdan gelmiş gibi bir algı oluştu. Oysa THY’yi en iyi bilen isimlerinden biri başkan olmuştu. Bu yüzden en sıkı rekabetin yaşandığı havacılıkta THY hiç zaman kaybetmedi. Bir görev değişikliği şaşkınlığı yaşamadı. Bugüne kadar THY’de uçakların alınmasından, yatırım kararlarına, uluslararası anlaşmalardan inovasyona her alanda çalışmalar yapmış bir isim şimdi başkanlığa getirilmişti. Hepsi buydu… Ahmet Bolat Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak da çalışmıştı.

Yani uçak profesörü olmuştu. İşte bu isim şimdi THY’nin başına gelmişti. Üstelik medyanın çok yakından tanıdığı Ömer Bolat ile de kardeşti. Bu yüzden medya ile sıcak ilişki kurmayı başarma ihtimali çok yüksekti. Öyle de oldu. Ahmet Bolat ile şimdi ve önümüzdeki dönemde gazetecilerin bilgi ve iletişim kurması kolay olacaktı. Bolat, THY’nin başına gelmiş en eğitimli isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştı. Hem kurumu iyi bilen yakından tanıyan bir isim hem de tabi yeni bir vizyon ve heyecan ile THY’ye iyi gelmişti ve zaman kaybına hiç tahammüle yoktu. Olmadığını şu sözlerle anlatıyordu:

“2022’nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi zaten. O açıdan da arkadaşlara geçen yılki performansın aynısını göstermek için ne istiyorsunuz diye sordum. Öncelikle pazarlama satışın bazı istekleri vardı, kurumsal iletişim daha önce icra kuruluna bağlıydı onu direk pazarlama satışa bağladık. Bunun gibi birkaç şey olunca bir de bazı başkanlıklar vardı, onların da bazı maliyetleri vardı. Ben ihtiyaç duymayınca onları kapattım. Zamanında kurulmuş sonra işlevini yitirmiş müdürlükler vardı, onları kapattım. Zaten kurumu bildiğim için bunları anlamam için bir süre geçmesi gerekmedi. Hemen aksiyon aldım.”

Ahmet Bolat hemen yılın başında göreve gelmemişti. Geldiğinde 2022’nin bazı adımları atılmıştı, ama işe o kadar yakındı ki bakin bu gelişmeyi nasıl anlattı:

“Bu yılın bütçesi hazırdı. Bizim bütçelerde en önemle girdi uçak sayısıdır. O sene girecek uçak sayısı, yolcu sayısını her şeyi etkiliyor. Biz 2022’de pandeminin biteceğini tahmin ediyorduk. O açıdan 11-15 uçak alımı planlanıyordu. 2022 bütçesi zaten iyi yapılmış bir bütçeydi. Şimdi yavaş yavaş 2019’un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl 2019’un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama bu sene hamdolsun iyi gidiyor. O açıdan da pilot ihtiyacı çıktı. Tekrar pilot alımlarına başladık. Başladığımın hemen 2-3 hafta sonrasında Hizmet İhracatçıları Birliği’nin seçimleri gündeme geldi. Önceleri ben bürokratik bir görev gibi düşünüyordum. Ama sonrasından işin içine girince çok büyük iş olanakları olduğunu gördüm. Şimdi yavaş yavaş bakınca bir eğitim sektörü var, sağlık sektörü var THY açısından önemli fırsatlar var burada. Dün akşam iftarımız vardı yeni yönetimle. Önümüzdeki dönemde ilk olarak Brezilya ve Arjantin’e bir çıkarma yapacağız. Fatih Aksoy ve birkaç sanatçı dostumuz katılabilir. Yüzde 41 Türk dizileri seyrediliyor. Bizim oralardan öğrencilerimiz yok. Hastaneler katılacak. Bir Türk haftası yapacağız. Biz de hizmet ihracatçıları olarak çok çabuk büyüyeceğimiz cari açığı hızlıca kapatabileceğimiz sektörler bunlar. Dışarıdan hemen hemen hiç mal almadan dolar girdisi sağladığımız önemli sektörler. En katma değerli ihracat. 2.4 milyar dolar yazılım sektörünün ihracatı ve bunu 4 yılda 14 milyar dolara çıkarmak mümkün. Öyle olunca hakikaten THY’nin amiral gemi olarak burada yapabileceği çok şey var. 1 milyon dolarlık bir ihaleye giriyorsan orda senin lojistiğini sağlayacak olan benim müdürlüğüm. Güney Amerika Ortadoğu’yu bağladığımız en önemli yerler. O yüzden çabuk büyüdüğümüz yerler. Panama’ya direk uçuyoruz şimdi. Öğrenci ve hasta az geliyor. Şimdi onları büyütmemiz lazım. Bizde sağlık turizminde yanlış bilinen bir şey var. Çoğunluk saç ekmek için geliniyor zannediyor. Saç ekme çok az. Esas büyük ameliyatlar, kanser tedavileri için geliyorlar. Mesela hastanın ameliyatı 25 bin dolar. Aileni de getir,10 bin dolar daha bütçe ekle. Ailen de yanında olsun. Öğrencilerin ailesi seni ziyarete 1000 dolara gelebilir. Bu fiyata hem yol hem otel ücreti veriyoruz. Öğrencilerle sağlık turizmcilere yönelik turizm paketleri hazırlıyoruz. İstanbul aktarmalı yolcular da cazip paketler sunuyoruz. Daha önce yapılıyordu bunlar ama sınırlı kalmış. Biz şimdi burada daha proaktif olacağız. 2016 öncesinde tamamen bir İstanbul kültür turizm başkenti olmuştu. Sonra da pandemide işler kesintiye uğradı. Biz bütün bu otelleri kullanacağız. Mezopotamya vadisini Kuzey Avrupa ülkelerine tanıtacağız. Diyarbakır, Urfa, Gaziantep ve Mardin’i onlara duyuracağız.”

KARGODA BUYUYECEĞİZ

Ahmet Bolat kargoyu da çok iyi biliyor… Bakın neler anlatıyor:

“Kargoda bizim 30’a yakın 777 air uçağımız var. Bunlar biliyorsunuz 14-15 saat uçabilen 350 koltuklu uçaklar ama şimdi yeni nesil uçaklar A350 Boeing 787 uçakları biraz daha hafif ve motorları daha gelişmiş o açıdan da 777 ile rekabet ettiğinde kargo taşımıyorsa biraz ağır kalan uçaklar oldular. Bunların bir grubunu bir kısmının yoğunluğunu artırarak yakın mesafelerde 6-7 saatlik mesafelerde 10 koltuk artırarak rekabet gücünü artıracağız. Bunlardan 10 tanesini de kargo uçağına döndüreceğiz. Böylece yeni kargo uçağı almak yerine 10 tane kendi malımız kargo uçağımız olacak. O açıdan da bu yıl kapasitenin daraldığı bir sene oldu. Bu yıl bir yüzde 7-8 kapasite azalması var o yüzden ihracatçılardan talep vardır. Kargo sektörü biraz sıkıntılı bir sektör. Biz eskiden bir dolara getiriyorduk Çin’den bir kilosu şimdi 7 dolara çıktı. Kargo biraz da öylece karlandı. Bir de burada yine THY’nin uzun soluklu stratejisinin faydasını görüyoruz sadece bir yere değil kargoya da yatırım yapmış dolayısıyla bu yılın karı da böyle geldi. Kargo kar etti yolcu onu destekledi ve 1.4 milyar dolarlık kar açıkladık.”

DAHA HAFİF VE RAHAT KOLTUK YAPTIK

Çok kısa bir süre önce THY’nin başına gelen Ahmet Bolat çok önemli projelerden bahsetti. İşte onlardan biri:

“Avrupa’da koltuk şirketleri, galey şirketleri yavaş yavaş ölüyor. Bizim var çok başarılı… Şimdi bu üçü birleşiyor galey, koltuk ve eğlence şirketi tek çatı altında birleşecek. Biz bu işte hem TAİ’ye hem Kibar’a döndük. Bizim böyle bir niyetimiz var. İstersen buyur gel… Ama hisse oranları değişiyor. Umarızdevam ederler. Biz devam etsin isteriz. Oradaki birleşmenin mantığı şöyle uçakların içini havayolu kendileri dolduruyor. Koltuğunu, galeyini, eğlencesini kendi dolduruyor. Şimdi bizim koltuk şirketi havayoluna gidiyor diyor ki uçak almışsınız… Galey şirketi gidiyor. Bunun içini biz döşeyeyim. Bunun galeyini biz yapalım diyor. Şimdi biz tek bir yerden anahtar teslim olacak orada bir sinerji oluşacak. Orayı markalaştırmayı düşünüyoruz. Bu çalışma ilk fırsatını yarattı. Arkadaşlarımız 7.5 kilo ağırlığında bir koltuk yaptı. Diğerlerinden daha rahat. Diğeri 12 kilo her bir kilonun uçuşta bir önemi var. Hafifliği bize yarıyor rahatlık yolcuya yarayacak. Mevcut koltuklardan 4.5 kilo daha hafif bu 200 koltukta 800-900 kilo eder. Düşünün bir uçuşta bu kadar daha çok kargo taşıyabileceksiniz. En düşük fiyatla bir kilo kargoyu 1 dolara taşıdığınızı düşünün 800-900 dolar buradan gelecek. Bir uçuşta 800 dolar kazandınız.”