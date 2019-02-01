Tıbbi cihaz sektöründe

ANKARA (AA) - Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, "Yerli üretimin artırılması kadar kamuda dijitalleşmenin sağlanarak vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılarak işlemlerin basitleştirilmesi de önemli." dedi.

Güleç, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Tıbbi Cihaz Alımlarında Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme İhaleleri Uygulamaları Genel Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz sektörünün katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünlerin artırılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi hedefinde stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi.

Kamu ihalelerinde yerli malına fiyat avantajı uygulamasından yararlanan sektörlerin başında tıbbi cihaz sektörünün geldiğini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı 'yüzde 15 fiyat avantajı uygulama zorunluluğu bulunan ürünler listesi'nde tıbbi cihaz sınıflandırmasına dahil edilebilecek 200'ü aşkın ürün grubu bulunuyor. Geçen yıl kamu kuruluşları tarafından yapılan tıbbi cihaz alımlarının büyüklüğü 5,3 milyar liraya ulaştı. Toplam sayısı 5 bini bulan bu ihalelerin yüzde 95'inde, idarelerce yerli malına fiyat avantajı uygulaması yapılmış ancak bu ihalelerin sonucunda uyumsuz bir istatistik karşımıza çıkmıştır. Alınan ürünlerin sadece yüzde 25'inin yerli menşeli olduğu görülüyor. Bu sektör için arzulanan bir seviye değil."

Güleç, yerli üretimin artırılması kadar, kamuda dijitalleşmenin sağlanarak vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılarak işlemlerin basitleştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Ulusal e-Devlet Stratejisi çerçevesinde, kamu hizmet sunumunun bütünüyle elektronik ortamda sağlanmasına yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hız kazandığına işaret eden Güleç, Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) Türkiye'de kamunun işlettiği, en yaygın ağa ve erişime sahip dijital yapıların başında geldiğini bildirdi.

Güleç, geçen yıl Kamu İhale Kurumunca atılan adımlar sonucu e-ihale, e-eksiltme, e-teklif, e-tebligat gibi uygulamalarla EKAP'ın kamu alımlarına erişimi kolaylaştıran, işlem maliyetlerini azaltan bir yapıya dönüşmeye başladığını ifade ederek, "Bu dönüşüm, kamu ihalelerinde benimsenen temel ilkeleri daha da güçlendirecek, ihalelere elektronik ortamda erişim sağlanmasına, alımların daha rekabetçi bir ortamda yapılmasına zemin hazırlayacak, tasarrufu ve verimliliği artıran, gizlilik ve güvenilirliği ön plana çıkaran bir sonuç doğuracaktır." diye konuştu.

Yılbaşından itibaren, 90 bin ihalede kullanımı sağlanan e-ihale uygulamasıyla sadece isteklilerin teklif hazırlama maliyetlerinde 5 bin lira civarında bir azalma gerçekleştiğini belirten Güleç, kamunun satın alma maliyetlerinde de yüzde 15’e varan tasarruf edildiğini dile getirdi.

- "İş süreçlerinin basitleştirilmesi sektörümüz için önemli"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir de bilişim alanında son 10-15 yılda büyük değişim olduğunu, bunların da e-ihaleler için gerekli altyapının oluşmasını sağladığını söyledi.

İhale süreçlerini iyileştirecek yöntemlerin sağlıklı yürümesi noktasında ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İş süreçlerinin basitleştirilmesi, iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması kamu ve sektörümüz için son derece önemli. Kamu menfaatinin optimum noktada oluşabilmesi için doğru bilgilenmemiz gerekiyor. e-İhale ile ilgili arkadaşlarımızın eğitimi konusunda hep birlikte bir eğitim süreci başlatabilirsek bu yolculuğumuz daha sağlıklı ilerler diye umuyoruz."

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı da tıbbi cihaz sektöründe e-ihale süreçlerinin başlamasıyla bürokratik işlemlerin geri planda kalacağını ve masrafların azalarak sektörün işleyebilir bir devamlılık kazanacağını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından ihale uygulamalarında yaşanan dijital dönüşüme ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.