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Tıbbi sülük ihraç kotası belirlendi

- Doğadan toplanacak canlı tıbbi sülüğün 2019 yılına ilişkin ihracat kota miktarı belli oldu

Tıbbi sülük ihraç kotası belirlendi
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ANKARA (AA) - Doğadan toplanacak tıbbi sülüğün gelecek yıla ilişkin ihracat kota miktarı toplamda 2 bin kilogram olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğadan toplanan tıbbi sülüğün gelecek yıl için ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre canlı olmak üzere toplamda 2 bin kilogram olarak belirlendi.

Tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kota için başvuruda bulunacak. Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, belirtilen kriterlere göre yapılarak "www.tarimorman.gov.tr/BSGM" adresinde ilan edilecek.

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Resmi GazeteTarım Ve Orman BakanlığıTıbbi Sülük Ihraç Kotası
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