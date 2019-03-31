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Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu kullandı

- Ruhsar Pekcan, oyunu Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda kullandı - Pekcan: - "Bu seçimlerin huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış içinde geçmesini diliyorum"

Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu kullandı
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İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, herkesin demokratik hakkını kullandığını belirterek, "Bu seçimlerin huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış içinde geçmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel İstanbul'umuza da, memleketimize de, milletimize de..." ifadelerini kullandı.

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Şehit Er Ersin Güner OrtaokuluTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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