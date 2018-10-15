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Ticaret Bakanı Pekcan Ürdünlü mevkidaşı ile "ticaret hacmini" görüştü

AMMAN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile bir araya geldi.Pekcan ile Hammuri, Amman'daki Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri...

Ticaret Bakanı Pekcan Ürdünlü mevkidaşı ile
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AMMAN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile bir araya geldi.

Pekcan ile Hammuri, Amman'daki Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri görüşmede, "Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının yenilenmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması" konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını Ürdün lehine güncelleme dahil birçok konuyu masaya yatırma ve iki ülkenin ticaret hacmini arttırma gibi meseleleri ele almak üzere Ürdün'de olduklarını ifade etti.

Pekcan ayrıca 15-16 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde "Ürdün'de Yatırım" konulu bir konferans düzenleneceğini belirtti.

Öte yandan Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Hammuri ise toplantıda iki taraf için de önemli olan ekonomik ve ticari konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Hammuri, ülkesinin daha önce devam etmeme sinyali verdiği serbest ticaret anlaşması konusunu ele aldıkları görüşmenin her iki ülke için de faydalı sonuçlar doğurmasını umduklarını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bugün, Amman'da Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz ile de bir araya gelmişti.


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AmmanTarık HammouriTicaret Bakanı Ruhsar PekcanÜrdün
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