Ticaret Bakanlığı 2018 yılı veri bülteni

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, geçen yıl ihracat 168 milyar 88 milyon dolar, ithalat 223 milyar 82 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Bakanlığın, 2018 yılı Aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,41 artarak 13 milyar 902 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 28,20 düşüşle 16 milyar 577 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi, bu dönemde yüzde 17,47 azaldı ve 30 milyar 478 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 71,06 düşüşle 2 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Aralık 2017'de yüzde 59,96 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 83,86 olarak kaydedildi.

- Cumhuriyet tarihi rekoru

Dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2018'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,07 artarak 156 milyar 992 milyon dolardan 168 milyar 88 milyon dolara çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

Geçen yıl ithalat ise yüzde 4,59 azalışla 233 milyar 803 milyon dolardan 223 milyar 82 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak, 390 milyar 795 milyon dolardan 391 milyar 169 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 28,40 azalışla 54 milyar 994 milyon dolar oldu. 2017 yılında dış ticaret açığı 76 milyar 811 milyon dolar seviyesindeydi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl yüzde 75,3'e çıktı.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

2018'de en çok ihracat yapılan fasıl, 26 milyar 760 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri" oldu. Bu faslı 15 milyar 833 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 11 milyar 585 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.



Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 43 milyar 24 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.



Aralıkta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 164 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 317 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 121 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.



Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 947 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.



- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Ülke bazında bakıldığında, 2018'de en çok ihracat 16 milyar 170 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 11 milyar 117 milyon dolarla İngiltere, 9 milyar 567 milyon dolarla İtalya izledi.



En fazla ithalat ise 22 milyar 14 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleşti. Bu ülkeyi, 20 milyar 719 milyon dolarla Çin, 20 milyar 407 milyon dolarla Almanya takip etti.

Aralık ayında en fazla ihracat, 1 milyar 227 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 895 milyon dolarla İngiltere ve 740 milyon dolarla İtalya izledi.



En fazla ithalat ise 1 milyar 811 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 720 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 292 milyon dolarla Çin takip etti.



Gümrük idareleri tarafından aralıkta tahsil edilen vergiler, 11 milyar 688 milyon lira oldu.



- Şirket verileri



Aralık itibarıyla aktif limited şirket sayısı 796 bin 935, ticari işletme sayısı 724 bin 772, şube sayısı 201 bin 321, anonim şirket sayısı 128 bin 534, kooperatif sayısı 35 bin 690, kolektif şirket sayısı 10 bin 730, komandit şirket sayısı bin 781 olarak kaydedildi.



Türkiye genelinde aralık ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 899 bin 763, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 886 bin 921 olarak kayıtlara geçti.