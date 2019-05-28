Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için destek rehberi yayımladı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatçıların bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere topluca ulaşmaları amacıyla "Devlet Yardımları Rehberi" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracatçı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirmek için yurt genelinde yürütülen faaliyetlere ek olarak sağlanan destekleri içeren 137 sayfalık rehber hazırlandı.

Rehberde, ihracata ve hizmet sektörlerine yönelik devlet yardımlarının yanı sıra Türk Eximbank destekleriyle serbest bölgelerde yatırım ve faaliyetlerine ilişkin devlet katkıları yer alıyor.

Diğer destekler, ithalat politikaları önlemleri ve buna ilişkin uygulamalarla ürün güvenliği faaliyetlerine yönelik bilgilerin de bulunduğu rehber, lisanslı depoculuk sistemine ilişkin destekler ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün ayrıntılarını da içeriyor.

Rehber, bakanlıkça ihracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak verilen desteklerin yanı sıra esnaf ve sanatkarlara sunulan destekler, gümrük uygulamalarına ilişkin bilgileri özet ve kolay anlaşılır bir şekilde firmalara aktarıyor.

Rehberde, bakanlığının sağladığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge), yurt dışı pazar araştırması, yurt dışı şirket alımı, sektörel ticaret ve alım heyetleri, e-ticaret sitelerine üyelik, yurt dışı birim, marka tescil ve tanıtım, Türkiye ticaret merkezleri, ihracat kredi sigorta programı, alıcı kredisi ve yurt dışı fuar destekleri gibi konularda detaylı bilgiler yer alıyor.

Ayrıca, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality destekleriyle mal ihracatçılarına hususi damgalı pasaport verilmesiyle ilgili bilgiler bulunuyor.

Üretici, ihracatçı ve yatırımcılarla bu alanlarda görev üstlenen kuruluşların kullanımına sunulan ve bakanlığın internet sitesinden erişime açılan rehberin ilgili platformlarda dağıtımı da yapılacak.