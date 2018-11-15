Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu 3. Toplantısı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun 3'üncü toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda iş ve yatırım ortamı, ihracat, küresel ekonomik ilişkilerde yeni açılımlar, gümrüklerdeki iş akışı, finansman gibi güncel konuların ele alındığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem ve Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar katıldı.



Toplantıda, iş ve yatırım ortamı, ihracat, küresel ekonomik ilişkilerde yeni açılımlar, gümrüklerdeki iş akışı, finansman gibi konular ele alındı.



Ticaret Bakanı Pekcan, sivil toplum kuruluşlarının sorunları, talepleri ve çözüm önerilerinin dinlendiği toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın gündeminde olan Hal Yasası çalışmaları, ürün künyeleri, gümrüklerin dijitalleşmesi, yeni nesil serbest bölgeler, ihracat desteklerinin sadeleştirilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.



Paydaşlarla istişareye önem verdiklerini belirten Pekcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine seslenerek, "Bizler bir ve beraber oldukça, ortak akla ulaşmak için beraber çalışmalar yaptıkça çözemeyeceğimiz sorun olamaz." ifadesini kullandı.



Ticaret Bakanlığına 3 ayda 332 talep geldiğini ve bunların sonuçlandırıldığını aktaran Pekcan, ihracata yönelik belgelerin elektronik ortamda alınması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve Türkiye ticaret merkezlerinin yapısının geliştirilmesi gibi bazı taleplerin Bakanlığın birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında olduğunu bildirdi.



Pekcan, 692 yeni talebin de titizlikle değerlendirildiğine işaret ederek, "Sektör ve meslek kuruluşlarımızdan, STK'lerimizden gelen taleplere kapımız her zaman açık. Ekibimizle bu taleplere hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunuyoruz. Diğer bakanlıklarla ilgili talepleri de bakanlıklar arası kurulan koordinasyon birimlerine iletip sonuçlarını takip ediyoruz ve STK'lerle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Pekcan, İstişare Kurulu toplantıları vesilesiyle esnaftan sanatkara, ihracatçıdan girişimcilere kadar farklı sektörlerden ticari yaşama ilişkin sorunların aktarıldığını vurgulayarak, bu sorunlardan bazılarının toplantı esnasında ilgili birimlere iletildiğini ve ivedilikle çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.