Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomide istikrarsızlığın arttığı ve jeopolitik risklerin yükseldiği böyle bir ortamda Türkiye'nin hedeflerine yürümesi için önümüzdeki seçimsiz dönem 82 milyon için altın değerinde önemli." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini söyledi.

Türk iş dünyası örgütleri olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bu yeni atılım dönemini istişare etmek için bir araya geldiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, istişare toplantılarının öneminden bahsetti.

Hisarcıklıoğlu, seçimsiz 4,5 yılın sağlayacağı fırsatlara değinerek, "Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönemi, yapısal sorunlarımıza kalıcı çözümler getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomi yönetimi seçim öncesinde bunun sinyalini verdi." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından gelecek hafta ekonomide yeni bir yol haritasının açıklanmasının beklendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yol haritasıyla birlikte kamu maliyesinde disiplinli duruşun sürmesi, dış kaynak ihtiyacının azaltılmaya devam edilmesi, özel sektörün rekabet gücünü artıracak tedbirlerin devreye alınması ülkemize ve ekonomiye olan güveni artıracaktır. Küresel ekonomide istikrarsızlığın arttığı ve jeopolitik risklerin yükseldiği böyle bir ortamda Türkiye'nin hedeflerine yürümesi için önümüzdeki seçimsiz dönem 82 milyon için altın değerinde önemli."

Hisarcıklıoğlu, icraat ve reform dönemiyle birlikte Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e ulaşacaklarını belirterek, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde ülkenin ekonomik seviyesini yükseltmeleri, bu kapsamda yeni bir yatırım, üretim ve büyüme modelini hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

"Artık ülkenin geleceğine odaklanma, yeni bir ekonomik başarı hikayesini birlikte yazma zamanıdır." diyen Hisarcıklıoğlu, geçen ay başlattıkları istihdam seferberliği adımını yeni yatırım ve büyüme kampanyaları ile desteklemeleri, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlara odaklanmaları, gündemi yeniden ekonomi yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.





- "Kırılganlıklardan uzak ve dayanıklı bir ekonomik yapıyı oluşturmalıyız"





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, son yıllarda seçimlerin gündemlerini biraz fazlaca meşgul ettiğini belirterek, bundan sonra ekonomik kalkınmaya ve reformlara bugünden olduğundan daha fazla zaman ayırmanın tam sırası olduğunu söyledi.

Olpak, "Bu 4,5 yıllık süreç her zamankinden daha değerli. Biz de bu süreci daha çok çalışarak, daha çok ve nitelikli üreterek, istihdamı artırıcı, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi, kırılganlıklardan olabildiğince uzak ve dayanıklı bir ekonomik yapıyı hep birlikte oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanların ortaya koyacağı yeni yol haritası ışığında, yapısal reformların ekonomiye ve hayatın her alanına katkı sağlamasını hedeflediklerini ve bunu beklediklerini dile getiren Olpak, bu kapsamda üzerilerine düşen görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını anlattı.

Olpak, bu süreçte üzerilerine düşen görev ve sorumlulukları yapamayı sürdüreceklerini belirterek, DEİK olarak bu kapsamda yapmayı hedefledikleri faaliyetlerden bahsetti.





- "Yeni dönemde ümitliyim, daha çok çalışacağız"





Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, önlerindeki 4-4,5 yıllık süreçte güçlü bir atılım yapacak potansiyelin kendilerinde olduğunu belirterek, hem müteahhitlik sektörünün hem de ihracatçıların dünyanın her yeri ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Yenigün, "Müteahhitlik dünyada bir marka haline geldiğimizi herkes kabul ediyor. Biz bunu hem Türk Eximbank'ın yeni ürettiği ürünlerle beraber değerlendirerek, hem imkanlarımızı artırarak hem de fazla çalışma görevini üzerimize alarak, 24 saat çalışıyorsak 26 saat çalışarak ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Yeni süreçten ümitliyim daha iyi günlere gideceğiz." dedi.





- "Ekonomik istikrara ve kalkınmaya odaklanmalıyız"





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bugün itibarıyla önlerinde, ülkenin ekonomiye odaklanacağı ve enerjilerinin tamamını ekonomiye harcayacakları 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu söyledi.

Kaan, "İş dünyası olarak en büyük temennimiz, önümüzdeki bu seçimsiz dönemde, ülkemizin ekonomik istikrara ve kalkınmaya odaklandığı bir anlayışla ilerlemesidir." dedi.

Bu süreçte kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konulması gibi konulara odaklanılması gerektiğini dile getiren Kaan, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkenin yeniden büyüme trendini yakalamasının ortak gayeleri olması gerektiğini vurguladı.

Kaan, "Uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, MÜSİAD olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İş dünyasının ve kamunun iş birliğinin öneminden bahseden Kaan, MÜSİAD olarak iş birliğine her zaman açık olduklarını, en büyük gayelerinin, "ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak" olduğunu söyledi.