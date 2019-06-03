Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 11,46 artışla 16 milyar 813 milyon dolar, ithalat yüzde 19,85 azalışla 18 milyar 588 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın, mayıs ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

ÖTS'ye göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,21 artarak 15 milyar 998 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 19,21 düşüşle 17 milyar 828 milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 yükselerek 16 milyar 813 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 19,85 azalışla 18 milyar 588 milyon dolara düştü.

Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 6,88 azaldı ve 33 milyar 826 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 7,51 düşüşle 35 milyar 401 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 76,56 düşüşle 1 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 78,11 azalışla 1 milyar 774 milyon dolar seviyesine indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs 2018'de yüzde 64,61 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 89,73'e çıktı, GTS'ye göre ise bu oran yüzde 65,04 iken yüzde 90,45 olarak kayıtlara geçti.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, mayısta en fazla ihracat "hammadde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 795 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 214 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 877 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 8 milyar 258 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 462 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 978 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları" oldu. Bu fasılda 2 milyar 336 milyon dolar ihracat yapıldı. Bunu, 1 milyar 611 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 5 milyon dolarla "demir ve çelik" takip etti.

GTS'ye göre mayısta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 414 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları", 1 milyar 727 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 23 milyon dolarla "demir ve çelik" oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise GTS'ye göre 3 milyar 666 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 607 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olarak kayıtlara geçti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 475 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya ve 853 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 893 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 623 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 587 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 899 milyon dolarla İtalya ve 889 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 904 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 733 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 714 milyon dolarla Çin izledi.

Gümrük idareleri tarafından mayısta tahsil edilen vergiler, 14 milyar 851 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Mayıs itibarıyla aktif limited şirket sayısı 827 bin 159, ticari işletme sayısı 724 bin 249, şube sayısı 204 bin 623, anonim şirket sayısı 132 bin 375, kooperatif sayısı 35 bin 893, kolektif şirket sayısı 35 bin 737, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde mayıs ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 961 bin 815, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 906 bin 999 olarak kayıtlara geçti.