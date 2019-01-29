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Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı açıklaması

- Ticaret Bakanlığı: - "Sarp Sınır Kapısı'nın modernazisyonun tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecek"

Ticaret Bakanlığından Sarp Sınır Kapısı açıklaması
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca modernazisyonu tamamlanıp taşınma işlemi gerçekleştirileceğinden Sarp Sınır Kapısı'ndan perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş çıkış işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemlerinin geçici olarak sahanın Gürcistan'dan giriş yönünde gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Hizmet verilen yolcu salonlarının ve yaya koridorlarının inşaat çalışmaları tamamlandığında esas yerlerine taşınacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, 31 Ocak Perşembe günü 10.00-18.00 saatlerinde bakanlığın sistemleri geçici olarak çalışmayacağından Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacak. Bununla birlikte Gürcistan'a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş kara sınır kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecek."

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Sarp Sınır KapısıTicaret Bakanlığı
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