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Ticaret borsalarında 277 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Şubat 2019 döneminde 277 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos...

Ticaret borsalarında 277 bin ton fındık işlem gördü
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GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Şubat 2019 döneminde 277 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-28 Şubat 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Bu dönemde borsalarda 277 bin 94 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 75 bin 96 tonla Ordu'da yapıldığı ifade edildi.

Ordu'yu 74 bin 565 tonla Sakarya ve 28 bin 83 tonla da Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

Giresun Ticaret Borsasında ise söz konusu dönemde 26 bin 996 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FındıkTicaret Borsaları
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