Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de

Ticaret borsalarında 294 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret Borsalarında Ağustos 2018-Mart 2019 döneminde 294 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos...

Ticaret borsalarında 294 bin ton fındık işlem gördü
banner17

GİRESUN (AA) - Ticaret Borsalarında Ağustos 2018-Mart 2019 döneminde 294 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Mart 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Bu dönemde borsalarda 294 bin 403 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 79 bin 484 tonla Ordu'da yapıldığı ifade edildi.

Ordu'yu 77 bin 984 tonla Sakarya ve 29 bin 310 tonla da Giresun ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FındıkGiresun Ticaret BorsasıIşlem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5