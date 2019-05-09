Ticaret borsalarında 294 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret Borsalarında Ağustos 2018-Mart 2019 döneminde 294 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Mart 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.



Bu dönemde borsalarda 294 bin 403 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 79 bin 484 tonla Ordu'da yapıldığı ifade edildi.



Ordu'yu 77 bin 984 tonla Sakarya ve 29 bin 310 tonla da Giresun ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.



