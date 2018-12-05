banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda kış Bursa
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

"Ticaret Mektebi" başlıyor

- MÜSİAD ile YediHilal'in birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi"nin lansmanı gerçekleştirildi

banner17

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal Derneği'nin birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" başlıyor.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin, YediHilal Derneği ile birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" projesinin tanıtımı gerçekleştirilirken, yapılan lasman toplantısında projenin yol haritası ortaya konuldu.

Verilen bilgiye göre, 8-9 Aralık tarihlerinde, MÜSİAD Genel Merkez'de, üniversite öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan projenin, Ticaret Mektebi Kamp Programı'ndan sonra bir dönem sürmesi hedefleniyor.

Belirlenen müfredat programı ile birlikte, usta-çırak ilişkisine dayalı saha çalışmalarının başlaması öngörülüyor.

Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, proje kapsamında "Usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkat eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi"ni içeren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirttiler.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici Ve İş Adamları DerneğiTicaret MektebiYediHilal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1