Ticaret savaşı ABD'yi vuracak

Türkiye, demir-çelik ürünlerine ABD'nin ilave gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak kısa süre önce ABD menşeli ürünlere 265 milyon dolar tutarında ek vergi önlemi aldı. TOSYÖV Genel Başkan Yardımcısı İhsan Beşer, dün Çin Uluslararası Radyosu muhabirine verdiği demeçte, tekelcilik döneminin artık çoktan geçtiğine işaret ederek, ticaret savaşını açan ABD'nin eninde sonunda bu savaşın kurbanı olacağını söyledi.

ABD, 23 Mart'tan itibaren Türkiye'den ithal edilen demir-çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine yüzde 10 ek vergi getirdi. Geçtiğimiz birkaç ay içinde Türkiye yönetimi, ABD ile defalarca temasta bulunarak ek vergiden muafiyet talep etti. Ancak bu talep, ABD tarafından reddedildi. Bundan dolayı Türkiye Ekonomi Bakanlığı'ndan 21 Haziran'da yapılan açıklamada, Ankara'nın kömür, kâğıt, ceviz, badem, tütün, çeltik, otomobil, kozmetik ürünleri, makine donanımları ve petrol sanayi ürünleri dâhil olmak üzere 1,8 milyar dolar değerindeki ABD menşeli ürünlerden 265 milyon dolar ek vergi alacağı belirtildi. Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Genel Başkan Yardımcısı İhsan Beşer, ABD'nin ek vergi uygulamasının, hem başkalarına hem de kendisine zarar verdiği kanısında.

"ABD yönetimi; yalnız Türk ürünlerine karşı değil, hemen hemen tüm dünyayı karşısına bu ve benzeri kararlar alıyor. Bu ve buna benzer uygulamalar kısa vadede ABD yönetimine bir getiri sağlasa da eninde sonunda kendisine de zarar verecek. Çünkü artık günümüz şartlarında hiç kimsenin ürettiği ürün tekel değil. Dolayısıyla ek vergiler zaman içerisinde muhakkak hem Türk üreticilerine hem de Amerikan üreticilerine zarar verir. Ve dünya bu ticaret savaşının getirdiği noktalardan negatif olarak ilerlemeye devam eder."

"Türkiye de diğer ülkeler gibi ebediyen soğukkanlı kalmayacak"

Türkiye yönetimi, demir-çelik ve alüminyum ürünlerine ABD tarafından ek vergi uygulanmasına kararlılıkla karşı çıktığını belirtti. Türkiye Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın çok kutuplaşma yönünde ilerlemesiyle birlikte, küresel ekonominin de daha açık olacağı kaydedildi. Ancak bazı ülkelerin yeni tip ticari korumacılığı başlattığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin diğer ülkelerin demir-çelik ve alüminyum ürünlerine yüksek oranda ilave vergi uygulamasının, bu yeni tip ticari korumacılığın baş gösterdiğine en iyi örneği teşkil ettiği belirtildi. Beşer, Türkiye'nin ABD menşeli ürünlere ek vergi getirmesinin, kendi çıkarlarını korumayı amaçladığını ve bu konu üzerinde yapıcı görüşmelerin başlatılmasını sağlayarak, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözmeyi hedeflediğini söyledi. Beşer, bu hususta şunları dile getirdi:

"Mutlaka bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı şu an itibarıyla pek çok çözüm noktasında, alınacak tedbirler noktasında çalışıyordur. Türkiye de pek çok ülke gibi yaptırımları daha soğukkanlılıkla karşıladı. Ama muhakkak cevap verecek şekilde de karşıladı. Şu muhakkak ki dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye de ebediyen soğukkanlılığını sürdürmeyecektir."

ABD ek vergi uygularken Çin ile Türkiye yakınlaşıyor

ABD, Türkiye menşeli demir-çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygularken, diğer taraftan Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde son yıllarda büyük ilerleme kaydediliyor. İki ülke arasında gerçekleştirilen ticaret hacminin artışı ortalama olarak yılda 20 milyar ABD Doları civarında korundu. Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından sağlanan verilere göre, kasım ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek olan ilk Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyada ilk ithalat konulu devlet düzeyinde fuar olacak. Bu fuar girişimi, Çin'in ekonominin küreselleşmesini destekleyen somut adımlar atmayı sürdürdüğünü göstermenin yanı sıra Türkiye dâhil tüm dünya ülkelerinin kendi özgün ürünlerini tanıtması bakımından da iyi bir platform işlevi görecek. Beşer, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine iyimser baktığını belirterek şöyle konuştu:

"Hakikaten Türkiye ile Çin arasında ciddi bir yakınlaşma var. 2015 G20 (Antalya) Zirvesi'nde yine Çin ile yedi ticari anlaşma imzalandı. Bunların arka arkaya hayata geçirilmesiyle Çin ile Türkiye'nin ticareti gelişiyor."

(Çin Uluslararası Radyosu )