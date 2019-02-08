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"Ticarete tekrar yön verilmeli"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnafı koruyan, kendisini geliştirmesine yardımcı olan yeni bir düzenlemeyle ticarete tekrar yön verilmeli"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafı koruyan ve kendisini geliştirmesine yardımcı olan yeni bir düzenlemeyle ticarete tekrar yön verilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyada ticaret savaşları devam ederken biz de ülke olarak bunu iyi okumalı ve doğru şekilde lehimize çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapmak üzerine, Türkiye'nin de içinde olduğu çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Geçen yılın herkes için zor geçtiğini hatırlatan Palandöken, "2019'da en önemli şey ekonomik olarak daha da güçlenmek. Dijitalleşme, markalaşma, tanıtımlar gibi üretimi artıracak yollar artırılmalı. Yatırımcıları ülkemize çekmek için ülkemizin coğrafi ve stratejik konumundan faydalanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ticaret savaşları devam ederken Türkiye'nin de bunu iyi okuması ve doğru şekilde lehine çevirmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, esnafı koruyan, kendisini geliştirmesine yardımcı olan yeni bir düzenlemeyle ticarete tekrar yön verilmelisinin önemine dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın payını en çok bölen AVM ve zincir marketlerin açılışlarına bir düzenleme şart. İş yeri açılışları bir düzene oturtulmalı. Esnafın krediye ulaşmasındaki zorluklar, maliyetler kalemlerinin fazlalığı gibi konular da perakende sektörü içerisinde düzenleme konularına girmeli."

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Bendevi PalandökenTESK
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