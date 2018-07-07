Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ulusal PETROL Trabzon Bursa
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

Ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti

ANKARA (AA) - Makedonya'nın, Türkiye'nin taraf olduğu ticaret anlaşmalarında kapsamında yer aldığı ülke grubu değiştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli...

Ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti

ANKARA (AA) - Makedonya'nın, Türkiye'nin taraf olduğu ticaret anlaşmalarında kapsamında yer aldığı ülke grubu değiştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut yönetmelik, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'le yapılan ticarete ilişkin protokolleri kapsarken, yapılan değişiklikle Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan protokol düzenleme kapsamından çıkarıldı. Yönetmelikteki "Makedonya Cumhuriyeti" ifadeleri de yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu yönetmelik kapsamında ise Feroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı'yla ve Moldova'yla yapılan anlaşmalar yer alırken, değişiklikle düzenleme kapsamına Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan protokol eklendi.

Her iki yönetmelik de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıMakedonyaResmi GazeteTicarete Eşyanın Tercihli Menşei Tespiti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5