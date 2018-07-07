ANKARA (AA) - Makedonya'nın, Türkiye'nin taraf olduğu ticaret anlaşmalarında kapsamında yer aldığı ülke grubu değiştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut yönetmelik, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'le yapılan ticarete ilişkin protokolleri kapsarken, yapılan değişiklikle Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan protokol düzenleme kapsamından çıkarıldı. Yönetmelikteki "Makedonya Cumhuriyeti" ifadeleri de yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu yönetmelik kapsamında ise Feroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı'yla ve Moldova'yla yapılan anlaşmalar yer alırken, değişiklikle düzenleme kapsamına Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan protokol eklendi.

Her iki yönetmelik de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

