"Ticarette ortaklık kültürü önemli"

MUĞLA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette ortaklık kültürünün önemli olduğunu belirterek "Dünyada kazanabilmenin yolu birlikte hareket etmekten geçiyor. Sizler zengin olduğunuz için kimse kimseye ihtiyaç duymuyor ama daha çok zengin olmak, çocuklarınızın daha zengin olmasını istiyorsanız ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret Borsasının (MTB) yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Muğla'nın markalaşma açısından emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Muğla için önemli projelerin temellerini attıklarını ve açılışlar yaptıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, MTB'ye yeni hizmet binasının kazandırılmasında katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökmen'e teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Borsamızın yeni hizmet binasında bal satış salonu bulunmaktadır ki Türkiye'de bir ilk. Muğla için çok önemli olan Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı da burada yer almaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dünya Bal Birliği ve Zeytinyağı Konseyine MTB'nin de gireceğine dikkati çekerek konseye girmenin yeni bir dünya vizyonuyla Muğla'yı ve ildeki üreticileri kavuşturmak anlamına geldiğini anlattı.

Muğla'da tarımın gelişmesinde MTB'nin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimiz aslında Muğla'yı tarih ve turizm kenti olarak biliriz ama tarımın da Muğla'nın ekonomisinde çok büyük bir payı vardır. Dünya çam balı üretiminin başkenti aslında Muğla'dır. Kültür balıkçılığında dünyada birinciyiz. Muğla da Türkiye'de birinci. Nar üretiminde ikinciyiz. Badem, turunç, susam, sofralık domates ve yağlık zeytinde üçüncü sıradayız. Limon, marul, yenidünya, roka, mandalina ve portakal üretiminde ilk beş içerisinde Muğla yer almaktadır. Böyle bereketli topraklar herkese nasip olmaz."

- "Ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım"

Hisarcıklıoğlu, ortaklık kültürünün önemli olduğunu dile getirerek ticaretteki ortaklığın Muğla'ya önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Üretirken, alırken ve satarken ortaklık kültürünü ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyada kazanabilmenin yolu birlikte hareket etmekten geçiyor. Sizler zengin olduğunuz için kimse kimseye ihtiyaç duymuyor ama daha çok zengin olmak istiyorsanız, çocuklarınızın daha zengin olmasını istiyorsanız ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım. Göreceksiniz, o zaman daha çok kazanacaksınız, zengin olacaksınız ve siz zengin oldukça biz de zengin olacağız."

Muğla Valisi Esengül Civelek de bölgedeki tarımsal ürünlerin kalitesi ve veriminin artırılması, çeşitlendirilmesi, markalaşması, üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi için el, gönül, iş ve güç birliği içerisinde çalışmak gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından borsanın açılışı yapıldı.