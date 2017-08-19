Ticari araç şoförlerine özel eğitim zorunluluğu getirilmeli

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ehliyet alan herkesin ticari araç kullanmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Apaydın, yazılı açıklamasında, ticari araç şoförlerinin son dönemde karıştığı olaylara ve işledikleri suçlara değindi.

Ehliyet alan herkesin ticari araç kullanabilmesinin yanlış olduğuna işaret eden Apaydın, "Şoförlük de diğer meslek kolları gibi bir meslektir, ticari araç şoförü olmak için sınav ve belgelendirme şart. Bu mesleği icra edenlerin meslek odaları da şoförler odalarıdır. Gelişmiş ülkelerin tamamında, şoförlük mesleğini yapabilmek için özel bir eğitimden geçmek ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak belge almak gerekiyor. Bizim ülkemizde bu konuda yasal boşluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Şoförlerin mesleki yeterliliklerine ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karşın kanuni düzenleme gerektiğini vurgulayan Apaydın, bu yapılmadan şoförlerin eğitilmesinin de denetlenmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Apaydın, 2005 yılında çıkarılan kanunla şoförlerin oda üyeliklerinin silinmesine de değinerek, şöyle devam etti:

"Şoförler, kanun gereği odalara kayıt olamıyor. Sadece araç sahipleri odalara kayıt yaptırıyor ancak onların da büyük kısmı kendi araçlarında şoförlük yapmıyor. Dolayısıyla mevcut araçları kullanan şoförlerin büyük bir kısmının sicil kaydı bulunmuyor, bu nedenle de denetlenemiyorlar. Şoförlerin meslek odalarına kaydının önü açılmalı."

Türkiye genelinde 60 binden fazla servis aracı olduğunu kaydeden Apaydın, buna paralel olarak özellikle büyük şehirlerde yüzlerce korsan servis aracı ve şoförü bulunduğunu belirtti.

Apaydın, korsan servisçiliğin önüne geçmek için mutlaka denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Piyasada hiçbir odaya ve kuruma kaydı olmayan, denetimden uzak servis araçlarının ve sürücülerinin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. En önemlisi bu şoförlerin odalara kayıtları zaman kaybedilmeden sağlanmalıdır. Servis araçlarının denetim ve yaptırım yetkileri odalara verilmelidir. Bunlar zaman kaybedilmeden düzenlenmelidir." ifadelerini kullandı.