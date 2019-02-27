ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari uyuşmazlıklarda arabulucuların hukukçu olma şartının kaldırılması gerektiğini belirterek, "İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda, tacir ve sanayicilerimiz ile iktisat, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerimiz de arabulucu olabilmeli." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanlığı ile Birliğin TOBB İkiz Kuleler'de düzenlediği "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, işçi-işveren anlaşmazlıklarında uygulanan zorunlu arabuluculuk sayesinde tarafların yüzde 70 anlaştığını söyledi.

Adalet Bakanlığının çalışma ve destekleriyle tahkim ve arabuluculuk gibi yargıdaki iş yükünü azaltacak yöntemlerin Türkiye'de de devreye girmeye başladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının da uzun yıllardır beklediği bu adımların adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemler olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk sisteminin ülke genelinde ve iş dünyasında yaygınlaşması için gayret sarf ettiklerini, bu kapsamda 81 ildeki odaların "tahkim ve arabuluculuk merkezleri" açmaya başladıklarını dile getirdi.

Arabuluculuk sayesinde tarafların zaman kaybından ve maddi anlamda yıpratıcı süreçlerden kurtulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir, toplumsal barışa da katkı sağlar. Duruşmalarda ticari sırlar ortaya çıkabilir ama arabuluculuk sisteminde bilgiler gizli kalır." diye konuştu.

- "O şart kaldırılmalı"

Hisarcıklıoğlu, bütün işverenlere bu yöntemleri kullanmaları tavsiyesinde bulunduklarını belirterek, iki tarafı da tacir olan bir uyuşmazlığın TOBB çatısı altında oda ve borsalarla birlikte kurulabilecek sistemle çözülebileceğini ifade etti.

Sistemin daha sağlıklı işleyebilmesi için önerilerde bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için ticari uyuşmazlıklarda arabulucuların hukukçu olma şartı kaldırılmalıdır. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda tacir ve sanayicilerimiz ile iktisat, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerimiz de arabulucu olabilmeli. Böylece oda ve borsalarımız ticari arabuluculuk konusunda kurumsal olarak daha aktif bir rol üstlenebilir. Ahilik geleneğimizde de uyuşmazlıkların ahiler tarafından çözülmesi vardır."

- "Adalet güçlüyse ekonomi de güçlü olur"

Hisarcıklıoğlu, yeni arabuluculuk sistemi başarılı bir şekilde hayata geçirildikten sonra, burada çözülemeyen uyuşmazlıkların ilk derece mahkemelere yönlendirilmesi yerine tahkime götürülmesi şeklinde bir mekanizmanın da tasarlanabileceğini söyledi.

İstanbul Tahkim Merkezinin kurulmasıyla kentin tüm coğrafyanın tahkim merkezi haline gelebileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, yakın zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bir "Arabuluculuk Merkezi"ni iş dünyasının hizmetine sunacaklarını, kendilerine rol verilmesi halinde ticari uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin geliştirilmesi için daha kapsamlı altyapılar kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin sağlıklı hale getirilmesinin ekonomi için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet ve güven duygusu güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Türk özel sektörü olarak, yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak her düzenlemeyi destekledik ve destekliyoruz."