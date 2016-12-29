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"Ticari yazılımların payı 2017'de 6 milyar lirayı geçecek"

- Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Önder: - "Tüm sektörlere kaldıraç etkisini yapan yazılım sektörü, bugünün ve geleceğin sektörüdür. Sektörümüzde, 2017 yılındaki ticari yazılımların payının 6 milyar lirayı geçeceğini öngörüyoruz" - "i-dönüşümde hizmet veren 60 özel entegratör firma ile ERP yazılımı yapan ve paket programı satan yaklaşık bine yakın firma bu pastadan pay alacak"

İSTANBUL (AA) - Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, tüm sektörlere kaldıraç etkisini yapan yazılımın, bugünün ve geleceğin sektörü olduğunu belirterek, sektörde gelecek yıl ticari yazılımların payının 6 milyar lirayı geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Önder, sektörün 2016 yılını değerlendirdiği açıklamasında, son yıllarda çift haneli büyüyen yazılımın, tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve paket programlara ilave olarak, birkaç yıldır ülke gündeminde olan e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi i-dönüşüm uygulamalarının yazılım sektörünü atağa geçirdiğini vurgulayan Önder, "Tüm sektörlere kaldıraç etkisini yapan yazılım sektörü, bugünün ve geleceğin sektörüdür. Sektörümüzde, 2017 yılındaki ticari yazılımların payının 6 milyar lirayı geçeceğini öngörüyoruz. i-dönüşüm’de hizmet veren 60 özel entegratör firma ile ERP yazılımı yapan ve paket programı satan yaklaşık bine yakın firma, bu pastadan pay alacaktır." ifadelerini kullandı.


- "Milli yazılım stratejisi, yerli firmaları uluslararası arenaya taşıyacak "


Mehmet Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal strateji olarak benimsediği milli yazılım hamlesinin sektörü geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, milli yazılım konusunda arama konferansları yaparak yetenekli firmaları ve ekosistemleri tespit ediyor. Devlet kurumları ve özel sektör, tercihini bu yönde kullanırsa yerli yazılım sektörü bir basamak daha yukarıya çıkacaktır. Buradan elde edilecek devlet projesi ve büyük projeler yapabilme yetenekleri, gelecek dönemde daha fazla sayıda yerli yazılım firmasını uluslararası arenaya taşıyacaktır."

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