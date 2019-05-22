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Ticket Market Kart'tan 5 bin liraya varan hediye para

- Ticket Market Kart ile şirketler her bin liraya 50 lira hediye bakiye kazanacak. Hediye bakiye tutarı 5 bin liraya çıkabilecek

Ticket Market Kart'tan 5 bin liraya varan hediye para
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İSTANBUL (AA) - Edenred'in market alışverişlerinde kullanılabilen Ticket Market Kartı, ramazana özel kampanyası ile hem çalışanlara hem de şirketlere kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlara ramazan hediyesi olarak da verilebilen Ticket Market Kart ile şirketler her bin liraya 50 lira hediye bakiye kazanacak. Hediye bakiye tutarı 5 bin liraya çıkabilecek.

Ticket Market Kart, çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri marketlerden istedikleri zaman ihtiyaçlarını alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Şirketleri ise koli taşıma, saklama ve dağıtma gibi lojistik işlerle uğraşmaktan kurtarıyor, tek fatura ile operasyonel yükleri azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, "Edenred olarak Ticket Yemek Kartı dışındaki farklı ürünlerimizle şirketlerin operasyonel yükünü hafifletirken, çalışanlara da alışveriş özgürlüğü sunuyoruz. Ticket Market Kart bizim en fazla ilgi gören ürünlerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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