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Tiftik keçisi sayısı desteklerle arttı

- Ankara'da verilen desteklerle 2000'de 83 bin 679 olan tiftik keçisi sayısı, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 163 bin 566'ya ulaştı - Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz: - "Tarım ve Orman Bakanlığının Halk Elinde Islah Projesi ile hem tiftik keçisinin kalitesi arttı, hem de yetiştiricilerin daha fazla gelir elde etmesi sağlandı"

Tiftik keçisi sayısı desteklerle arttı
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tiftik keçisi sayısı, 2000 yılında 83 bin 679 iken, verilen destekler sayesinde eylül sonu itibarıyla 163 bin 566'ya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan tiftik keçisinin, Halk Elinde Islah Projesi kapsamında destekleme programına alınması olumlu sonuç verdi. 2000'de 83 bin 679 olan tiftik keçisi sayısı, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 163 bin 566'ya yükseldi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, tiftik keçisinin ününün dünyaya yayıldığını belirterek, "Tiftik keçisinin kıl keçisiyle melezlenmesinden sonra bir bozulma oldu ve hayvan sayısında da bir düşme meydan geldi. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Halk Elinde Islah Projesi uygulamaya konuldu ve bu sayede hem tiftik keçisinin kalitesi arttı, hem de yetiştiricilerin daha fazla gelir etmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Tiftik keçisi yetiştiriciliği için destek alan Seda Özbahar da 1987'den beri tiftik keçisi yetiştirdiğini ifade ederek, "Bu yıl anaç keçi desteği aldım. Bu destekle dişi keçilerim 200 arttı. Erkek keçilerin tiftikleri için de kilogram başına destek alıyoruz. Keçilerin hem tiftiğinden hem de etinden fayda sağlıyorum ayrıca kurbanlık olarak da satıyorum. Diğer üreticilere de tiftik keçisi yetiştiriciliğini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

13. yüzyılda Orta Asya'dan Orta Anadolu'ya göç eden Türkmenler tarafından getirilen Ankara keçisi için verilen desteklerle tiftik üretimi de arttı. Bu doğrultuda 2000'de 112 ton olan tiftik üretimi 2017'de 278 tona yükseldi.

Tiftik keçisi için verilen desteklerle yetiştiricilerin üretimi bırakması önlenirken gen ve ırk özellikleri kaybının önüne geçildi. İşletmelerde yürütülen ıslah programları ile gerek mevcuttaki sürülerde gerekse de sonraki jenerasyonlarda üstün verimli anaçların elde edilmesine başlandı.

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