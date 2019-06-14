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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına...

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
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ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 25 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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Anadolu Tarım İşletmesiArap Koşu TayıIhaleTİGEM
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