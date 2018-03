“TİHA“ tarımsal verimliliği yüzde 10 artıracak

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da yaşayan bir grup mühendis, tarım arazilerindeki mahsullerin gelişimini, kalitesini, yetişme sürecini ve insan gözünün göremediği zararları multispektral kamera ile anlık tespit eden "Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TİHA)" tasarladı.

Tarım arazilerindeki verimi artırmak için drone sistemleri üzerine çalışma başlatan mühendisler, 6 ayın sonunda multispektral kamera ve yerli sistem sayesinde 30 dakikada yaklaşık 100 hektarlık alanı fotoğraflayan TİHA adını verdikleri bir drone üretti.

Belirlenen koordinatlara otonom olarak giden TİHA, yabani ot tespiti, toprak yapısı, klorofil haritası ve bitki sağlığı gibi birçok analizle mahsullerin gelişimi, kalitesi ve yetişmesine olumlu katkı sağlıyor.

Yapılan analizlerle üreticiye müdahale etme fırsatı sunacak olan TİHA'nın tarımsal verimliliği de artırması bekleniyor.

- Tarımsal verimliliği en az yüzde 10 artıracak

Makine Mühendisi Mehmet Pekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİHA'nın tarımsal verimliliği her yıl en az yüzde 10 artıracağını savundu.

Verimliliği artırarak tarım ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getiren Pekin, şöyle konuştu:

"Üzerindeki kamera insan gözünün göremediği ışınları algılıyor. Bu araçla istediğimiz analizi gerçekleştiriyoruz. Örneğin bitki sağlıklığı, klorofil haritası, yabani ot tespiti, toprak analizi, sulama konusunda herhangi bir sıkıntının olup olmadığı ya da gübrenin lazım olup olmadığını bu analizlerle tespit edebiliyoruz. TİHA, belirlenen bir arazi üzerinde sürekli uçuyor. Aldığı her veriyi birbiri arasında kıyaslayarak tespit yapıyor ve bunu harita olarak çıkarıyor. Hastalığın hangi yerde ya da sulamanın nerede az olduğu gibi şeylerin koordinatlarını anında tespit ediyoruz."

Pekin, arazi koordinatlarının girilmesinden sonra aracın otonom olarak hareket ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Araç tarama yaparken gerekli gördüğü yerde fotoğraf çekiyor. Yazılımımız sayesinde bu fotoğraflar analiz haline getiriliyor. Bu aracın kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimiz artık arazilerinin her noktasını kontrol etmekte zorlanmayacak. İnşallah TİHA ile hizmet alan üreticinin gözü arkada kalmayacak. Tarım arazileri adeta avuçlarının içine sığmış oluyor. Bu da büyük bir avantaj sağlayarak hasadı, üretim ve verimliliği artıracaktır."