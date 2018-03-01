- TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Kocasert:

DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "TİM verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti ihracat tarihindeki en yüksek şubat ayı performansı olarak göze çarpıyor." dedi.

Kocasert, DENİB'in Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarında görüldüğü gibi Türkiye'nin güçlü performansını sürdürdüğünü ve hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ettiğini belirtti.

İhracatçılar olarak 2017 yılında ilan edilen "İhracatta Atılım Yılı"nın hakkını vererek, ihracat hedeflerini aşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Süleyman Kocasert, "İhracat rakamlarında azalış olursa ne kadar olacak, artış yüzde 1 mi olacak, 2 mi olacak diye konuşulan günler geride kaldı. Bugün artış olacak mı sorusu gündemden kalktı. Tüm ihracatçı birlikleri olarak artık 'artış hızımız iki haneli mi olacak tek haneli mi? Bu ay rekor mu gelecek?' ifadeleri ile ihracat artışını açıklamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ocak ayıyla birlikte 15 aydır süren ihracat artışının şubat ayında da sürdüğüne işaret eden Kocasert, "Türkiye ihracatçısı, 16 aydan beri aralıksız olarak ihracat artışı rakamı açıklıyor. Ülkemiz ihracatı, şubat ayında yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu. En iyi şubat ayı performansını geride bıraktık. Ülkemiz ihracatının şubat ayında sergilediği performans, TİM verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti ihracat tarihindeki en yüksek şubat ayı performansı olarak göze çarpıyor." şeklinde konuştu.

Denizli ihracatına ilişkin bilgiler de paylaşan Süleyman Kocasert, "Denizli ihracatı da ülkemiz ihracatı ile aynı doğrultuda ilerliyor. Şubat ayında TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 yükselişle 260 milyon dolara ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise ilimiz ihracatı yüzde 21 oranında arttı ve 521 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

DENİB üzerinden yapılan ihracatın şubat ayında yüzde 13 oranında artarak 200 milyon dolara ulaştığını kaydeden Kocasert, "2018 yılına başlarken hedeflerimizi artık geride bıraktığımızı ve yeni yılın rekorlar yılı olacağını, yıl genelinde birçok farklı rekor kırabileceğimizi belirtmiştik. Yılın ilk 2 ayındaki güçlü performansımız, geri kalan aylar için de önemli mesaj ve ipucu niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Kocasert, DENİB'in geçen yıl ulaştığı 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat rekorunun geçileceğine inandığını da sözlerine ekledi.