TİM Başkanı Gülle'den Milli Uzay Programı'na tam destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalanacak. 11 Mart’ta imzalanacak protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” hayata geçecek. Projeyle; dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Bu kapsamda TİM ile Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında 11 Mart 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalanıyor. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ilişkin protokolle İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” yürütülecek.

İki yıl içinde ihraç edilmeye başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’ndaki on vizyoner hedefin üçü ile doğrudan örtüşen projeyle; 100 İnovaTİM’li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle “Küresel uzay yarışında ülkemizi üst sıralara taşıyacak Milli Uzay Programı, inovasyonu ve inovasyon ekosistemini gururla destekleyen; tüm millî hedeflerimizin arkasında inovasyonun var olduğuna inanan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizleri oldukça heyecanlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Millî Uzay Programı tanıtım toplantısında ‘Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak’ açıklamalarının ardından yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi alt yapısında geliştireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Milli Uzay Programımı’za katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yurt dışına bağımlılığı bitirecek projenin detayları

Ar-Ge projesinin; Millî Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle “Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı”, “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi” ve “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.Türkiye’nin En Genç En İnovavif Ailesi İnovaTİM’in İlk Ar-Ge Projesi kapsamında, 100 İnovaTİM’li öğrenci sürece dahil olarak know-how elde edecek. Amaç; Nano, Mikro ve Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılması… Bu sayede yurt dışına bağımlı olunan çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin amacına ulaşmasıyla yurtdışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor. Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artırıcı olacak.

Küp, Nano ve Mikro Uydu’nun önemi nedir?

Uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için çok güçlü bir araç olarak görülen “Küp Uydu” ve “Küçük Uydu” kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul gören çalışmalar. Bu projelerin artıları; maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkanı sunması…

TİM ve İTÜ’den ortak projeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanacak protokol, uydu projesiyle sınırlı değil. Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ve spesifik çalışma alanları geliştirilmesi için birlikte hareket edilecek.

Ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Mesleki eğitim, inovasyon, dijital dönüşüm faaliyetleri, girişimcilik, akademik çalışmalar ile üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamı konularında iş birliğine gidilecek.

Markalaşma, ulusal ve uluslararası etkinlik, organizasyonlar, fuarlar ve araştırma konularında;

TİM, İhracatçı Birlikleri ve üyeleri ile İTÜ yönetimi, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkiler teşvik edilecek.

Araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı sağlanacak.

Ortak bilimsel ve iş dünyasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilecek.