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TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak - aafinans.com'dan canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.

İsmail Gülle, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Gülle'nin açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

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AA Finans MasasıIsmail GülleTİM Başkanı
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