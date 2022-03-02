TİM Birleşik Krallığa giden yolu konuştu

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 1 Mart 2022 günü İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde “Birleşik Krallık İstanbul Konsolosluğu ile birlikte “Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme İşareti (UKCA) Konferansı düzenledi.

Toplantıda Birleşik Krallık İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı, Ticaret ve Yatırım Daire Başkanı Sn. Christopher SMART, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Mehmet ERGÜNAL ve Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ticarette Teknik Engeller ve Pazara Giriş Daire Başkanı Sn. M. Burak YILMAZ da bir sunum gerçekleştirdiler.

“13,7 milyar dolar ihracatla Birleşik Krallık en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü pazar oldu”

Toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail GÜLLE, Birleşik Krallık’ın, çoğu Avrupa ülkesinden önce Türkiye’nin ticari ve diplomatik ilişkilere başladığı önemli bir ticari partneri olduğunu ifade etti. Gülle “Rakamlara baktığımızda 19 milyar doları aşan karşılıklı ticaret hacmimizle ve ihracatımızdaki yüzde 6 payı ile Birleşik Krallık ülkemizin en önemli altıncı ticari partneri konumunda. Bununla beraber, 13,7 milyar dolar rekor ihracatla Birleşik Krallık en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü pazar oldu” dedi.

2021 yılında 27 sektörün 23’ü Birleşik Krallık’a ihracatını artırdı

Geçtiğimiz yıl 27 sektörün 23’ünün Birleşik Krallık’a olan ihracatını artırdığı belirten TİM Başkanı İsmail Gülle en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerin 3,1 milyar dolar ile Otomotiv, 2,1 milyar dolar ile hazır giyim, 2 milyar dolar ile Elektrik-elektronik sektörleri olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Birleşik Krallık’a en çok ihracat gerçekleştiren ürün gruplarının başında ise motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar ile örme giyim eşyaları olduğunu en çok ithalat gerçekleştiren ürün gruplarında ise mekanik cihazlar, demir ve çelik ile kara taşıtlarının öne çıktığını söyledi.

Yatırımlar noktasında da önemli bir atılım yaşandığını gördüklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle “Türkiye’nin İngiltere’deki doğrudan yatırımları 2021 yılında 296 milyon dolara ulaştı. Diğer yandan Birleşik Krallık, Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 1,4 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı” dedi.

“İhracatımıza devam edebilmek için yeni düzenlemeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz”

İki tarafında yoğun gayretlerde bulunması sonucu Aralık 2020’de Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Brexit sürecinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini belirten Tim Başkanı İsmail Gülle “Avrupa Birliği’nden ayrılık süreci 31 Ocak 2020’de tamamlandı. Elbette bu geçiş süreci mevcut pek çok uygulamada bazı revizyonlar gerektirdi. Geçtiğimiz yıl toplam 10 bin 700 firmamız, Birleşik Krallık’a ihracat gerçekleştirdi. Yani neredeyse her 10 ihracatçımızdan 1’inin ihracat gerçekleştirdiği bu pazarda ağırlığımızı daha da artırmak ve sorunsuz bir şekilde ihracatımıza devam edebilmek için yeni düzenlemeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birleşik Krallık ile yeni nesil bir serbest ticaret anlaşmasına ihtiyacımız var”

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşmanın 2022 yılında daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasının iki ülke için de oldukça önem arz ettiğini belirten Tim Başkanı İsmail Gülle “Son yıllarda süratle yükselen karşılıklı ticaret rakamları gösteriyor ki, artık Birleşik Krallık ile yeni nesil bir serbest ticaret anlaşmasına ihtiyacımız var. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Sayın Graham Stuart, 2022 yılında Türkiye ile daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlanacağını ifade etti. Özellikle tarımsal ürünler, hizmet ve yatırım başlıklarında anlaşmanın güncellenmesi ihracat ailemizin bu süreçten en büyük beklentisidir” ifadelerinde bulundu.

“Karşılıklı ticaretteki paylarımızı daha da artıracağız”

İlk STA’da olduğu gibi, müzakerelerin ikinci ayağında da sürecin başarıyla tamamlanacağına inandıklarını söyleyen Tim Başkanı İsmail Gülle “Çünkü iki ülke arasında değerlendirilmesi gereken ciddi bir potansiyel bulunuyor. Yükselen ticaret hacimlerine rağmen, iki ülkenin karşılıklı dış ticaret payları bu potansiyeli tam olarak yansıtamıyor. Dünyada ticaret bloklarının yakınlaştığı, tedarik zincirlerinin yakından alım-satıma odaklandığı bu dönemde, yeni nesil serbest ticaret anlaşması ile inşallah bu potansiyeli değerlendirecek ve karşılıklı ticaretteki paylarımızı daha da artıracağız” dedi.

Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi işaret olan UKCA’nın belirli ürünlerin Birleşik Krallık’ın yeni kurallarına uygun olduğunu gösteren ve kullanılması zorunlu bir ürün işaret olduğunu belirten İsmail Gülle, UKCA'nın yürürlüğe giriş süresinin 1 Ocak 2023 olarak belirlendiğini ifade ederek ihracatçıların bu konuda mevzuatı yakından takip etmesinin yararlı olacağını söyledi.

Kenan Poleo: “Türkiye en öncelikli ülkelerden biri”

Konferansın bir diğer konuşmacısı olan Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri ve İstanbul Başkonsolosu Sn. Kenan POLEO, “Salgın küresel ticareti etkilerken, Birleşik Krallık-Türkiye ikili ticareti büyük ölçüde dirençli kaldı. Bu, özellikle 2020 yılı sonunda imzaladığımız ve uzun yıllar boyunca kurduğumuz tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlayan serbest ticaret anlaşmamız ve bireylerarası ilişkilerimiz vasıtasıyla geliştirdiğimiz işletmeler arası güçlü bağlantılarımız sayesindedir.

Ayrıca Birleşik Krallık, 2021 yılında, Türkiye'deki tüm yatırımların %19'unu kapsayarak, Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke haline geldi. UKCA işareti, Büyük Britanya’da piyasaya sürülen mallar için kullanılan yeni bir Birleşik Krallık uygunluk değerlendirme işaretidir. Birleşik Krallık hükümeti, böylesine önemli bir değişikliği açıklamak için Türkiye'yi en öncelikli ülkelerden biri olarak seçti. Türkiye'nin Birleşik Krallık’a ihracatında gereksiz aksamaların olmadığından emin olmak istiyoruz.”

UKCA işareti nedir?

Birleşik Krallık'ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik düzenlemeler alanında CE işareti yerine kendi işareti olan UKCA'yı ikame etme kararı almıştır.

UKCA’nın yürürlüğe giriş süresi 1 Ocak 2022 olarak belirlenmesine rağmen birçok sektörden gelen talepler sonucunda da bu süre bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 olarak ortaya konulmuştur.

Bu yeni ürün işareti, belirli malların BK mevzuatına uygun olduğunu gösterir ve söz konusu mallar Büyük Britanya piyasasına sunulurken kullanılır. Daha önce CE işareti gerektiren tüm mallar ve (önceden ters epsilon işareti gerektiren) aerosol kaplarını kapsar. Bu uygulama tamamen 1 Ocak 2023 tarihinden önce üretilmiş, CE işaretli ve piyasaya sunulmuş mallar için geçerli değildir.

UKCA işaretinin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1 adresinden ulaşılabilir.

İhracatçılarımız, çoğu mal için halen AB gerekliliklerine uymaya ve 1 Ocak 2023 tarihine kadar CE işaretini kullanmaya devam edebilecekler. Yeni yaklaşım kapsamındaki mallarda UKCA işareti 1 Ocak 2024'e kadar ürüne iliştirilen bir etikete veya beraberindeki bir belgeye ekleyerek kullanabilecek.

UKCA İşareti gerektiren ürünler

Oyuncak Güvenliği

Gezi ve kişisel deniz taşıtları

Basit basınçlı kaplar

Elektromanyetik uyumluluk

Otomatik olmayan tartı aletleri

Ölçü aletleri

Asansörler

ATEX

Radyo ekipmanları

Kişisel koruyucu donanımlar

Gaz Yakan Cihazlar

Makineler

Açık Alanda Kullanılan Teçhizatlar

Eko-tasarım ürünler

Aerosoller

Düşük voltajlı elektrikli ekipmanlar

Tehlikeli maddelerin sınırlandırılması

Basınçlı ekipmanlar

Bazı mallar için UKCA işaretini kullanılmadan önce onaylı bir test kuruluşundan üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi alınması gerekmekte olup diğerleri ise kendi uygunluk beyanları sunulabilir.