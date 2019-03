TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum'da yaptı

TİM tarafından ilki şubat ayında Gaziantep'te "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerin ikincisi "TİM Doğu Anadolu Meclisi" ismiyle Erzurum'da gerçekleştirildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile çok sayıda iş insanının katıldığı toplantının açılışında TİM Başkanı Gülle konuşmasına, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü anarak başladı.



Meclislerin geçmişten günümüze önemine işaret eden Gülle, 2 günlük toplantı süresince Erzurum'daki gençlere, girişimcilere, ihracatçılara, ihracatın her alanına ilişkin eğitimler vereceklerini, onları hem cesaretlendirip hem de ihracata hazırlayacaklarını dile getirdi.

Gülle, "Özellikle KOBİ'lerimizi ihracata kazandırmak adına yürüttüğümüz 'TİM KOBİ İhracat Seferberliği Projemizi' başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz yıl 168 milyar dolar ile ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını anımsatan Gülle, bu yılın ilk 2 ayında da aylık rekorlara devam ettiklerini hatırlattı.



İsmail Gülle, yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın artırılabileceğine dikkati çekerek, bu kapsamda TİM olarak, bölgesel meclis toplantılarına yoğun şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.



Gülle, ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyanın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, ürünlerimiz her yerde beğeni ile kullanılıyor. Ancak, firma bazında ihracat verilerini incelediğimizde, ihracatımızın önemli bir kısmının, az sayıda firma tarafından gerçekleştirildiği ortada. 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk bin firma, ihracatın yüzde 63'ünü ilk beş bin firma, ihracatın yüzde 84'ünü gerçekleştiriyor.



Diğer taraftan 2018'de yıllık 10 bin doların altında ihracat yapan 11 bine yakın firmamızın gelecek sene tekrar ihracat yapıp yapamayacağını kestirmemiz zor. Zira, 2017'ye kıyasla 2018'de 15 bin firma ihracat ailemize katılırken, 9 bin firmamız ise ihracat dünyamızdan ayrıldı. Tüm bu veriler, bu seferberliğin ne kadar önemli, ne kadar gerekli ve en önemlisi, ne kadar acil olduğunu ortaya koydu."



"Ülkemizi baştan başa dolaşacağız"



Gülle, ülke bazında makro planların yanı sıra iller bazında yapılması gereken çalışmaların önemine dikkati çekerek, daha mikro ölçekte, daha isabetli çalışmaların, başarı şansını artırdığını dile getirdi.



Gaziantep'te başlayıp Erzurum'da devam eden bu toplantıları Türkiye genelinde bir seferberliğe dönüştürerek ülkeyi baştan başa dolaşma hedefinde olduklarını bildiren Gülle, gidilen kentlerde, kentin ihracatının artırılması için çalışacaklarını ve bu anlamda gerekli destekleri vereceklerini belirtti. Gülle, Erzurum'un ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"İlimiz, 2018 yılında 18,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9'a yakın bir artış demek. Ancak, ilimizin geçmişinde 30-40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor.



Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Benim, Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum'u da görmemiz işten bile değil."



"Erzurum'un ülke ihracatından aldığı pay onbinde 1"



TİM Başkanı Gülle, Erzurum'un ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, 2018'de oranın onbinde 1 seviyesinde olduğuna, geçmişindeki onbinde 3 seviyesinin altında kaldığına dikkati çekti.



Erzurum'un bu alanda daha fazla çabalayarak ülke ihracatına katkısını artırması gerektiğini dile getiren Gülle, Doğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin de bu bölgede bulunması dolayısıyla, Erzurum'a çok daha büyük görevler düştüğünü söyledi.



İsmail Gülle, 2018'de en az ihracat yapan 10 ilin 7'sinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekerek, bu illerden 3'ünün ise geçen yıl 1 milyon doların da altında ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.



"Erzurum, yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde"



Türkiye'nin 2018 yılı ihracatının yüzde 3,3'ünün ileri teknoloji sınıflarında gerçekleştiğini hatırlatan Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yüzde 34'ü aşkın bir oranda da orta-ileri teknoloji ürünleri ihraç ediyoruz. Erzurum her ne kadar toplam ihracatta istediğimiz noktada olmasa da yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde. İlimizin ihracatında ileri teknolojili ürün ihracatı yüzde 8,7 pay alırken orta ileri teknolojide ise oran yüzde 38,9. Bunda, ilimiz ihracatında özellikle tıbbi kimyasallar ve cihazlar ile ölçme, kontrol ve test cihazları ihracatının rol aldığını görüyoruz."

Yapılacak çalışmalarla Erzurum'un ihracat seviyesini çok daha ileri taşıma hedefinde olduklarını dile getiren Gülle, ihracatta ürün çeşitliliği anlamında Erzurum'un istenen seviyeye henüz ulaşmadığını bu anlamda çalışılması gerektiğini bildirdi.



"Her firmayı ihracat yapabileceği en az 2 pazara daha götürmeye çalışacağız"



Gülle, Erzurum'un ihracatının yüzde 71'ini 3 komşu ülke Azerbaycan, Irak ve Gürcistan'a yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ancak, bu 3 ülkenin ardından gelen Somali, Ukrayna ve Kuveyt, ilimizin komşu ülkelerin ötesine geçebildiğinin, az veya çok ihracat yaptığı 41 farklı ülke ise, tüm dünyaya ürün ihraç etme potansiyeline sahip olduğunun en önemli göstergeleri. Firma sayısı olarak baktığımızda ise 2018'de ilimizde ihracat yapan 50'ye yakın firma görüyoruz. Bu firmalardan sadece 4'ü 5'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, tam 34 firmamız sadece 1 ülkeye ihracat yapıyor. İşte, bugün burada olmamızın bir sebebi de bu.



Bu noktada bizler, 'TİM Doğu Anadolu Meclisi'miz devreye girecek. Bu firmaları bulacağız, her firmayı ihracat yapabileceği en az 2 pazara daha götürmeye çalışacağız. Nasıl ki tüm yumurtaları aynı sepete koymuyorsak, tüm ihracatımızı da tek bir ülkeye bağlamamalıyız."