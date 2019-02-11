TİM Güneydoğu Anadolu Meclis Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatımızı değer olarak artıracağız, ihracatçı firma sayısını artıracağız, sattığımız ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracağız. Bu üç olgu gerçekleşirse, küresel ticaretten aldığımız payı katlayabileceğimiz çok açık." dedi.

Gülle, bir otelde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Meclis Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu toplantının ilkini Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni stratejiler hedeflediklerini söyledi.

Anadolu'yu baştan başa gezerek ihracatı artırmanın yollarını arayacaklarını dile getiren Gülle, "360 derece iletişim ve farkındalık" yaratmak istediklerini kaydetti.

Gülle, geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını aktararak, iller, ülkeler, sektörler bazında rekorların da bunun beraberinde geldiğini, bu başarının kendilerine yeni sorumluklar yüklediğini ifade etti.

TİM olarak ihracatın geleceğine yönelik kritik başlıkları değerlendirdiklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatımızı değer olarak artıracağız, ihracatçı firma sayısını artıracağız, sattığımız ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracağız. Bu üç olgu gerçekleşirse, küresel ticaretten aldığımız payı katlayabileceğimiz çok açık. Bu çerçeveden açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclisleri de başlatmış oluyoruz. 83 bini aşkın ihracatçımızla Türkiye'nin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyoruz. 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk bin firma ihracatımızın yüzde 63'ünü, ilk beş bin firma ihracatın yüzde 84'ünü gerçekleştirmiş. 2018'de yıllık 10 bin doların altında ihracat yapan 11 bine yakın firmamızın gelecek sene tekrar ihracat yapıp yapmayacağını kestirmek güç. 2017 yılına kıyasla 2018 yılında 15 bin firma ihracata başlarken, 9 bin firmamız ihracat dünyasından ayrıldı. Yeni girişimcilerin ihracat ailesine katılmasını ve ihracatçıların rakamını arttırması için gayret edeceğiz."

- "Gaziantep'in ürün çeşitliliğini artırması gerekir"

Gaziantep'in ihracatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gülle, kentin 2018 yılında 6 milyar 865 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, en çok ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldığını aktardı.

Gülle, üniversite-sanayi iş birliğine değinerek, TİM olarak "İnosuit" "İnovalig" projelerini geliştirdiklerini, bunun tanıtımını da 22 Şubat'ta Gaziantep'te yapacaklarını anlattı.

Gaziantep'in ürün çeşitliliğini artırması gerektiğini vurgulayan Gülle, kentin bu alanda 25. sırada bulunduğunu, tekstil, makarna, hububat gibi kalemlerin yanına acilen yeni ürünler eklemesi gerektiğini belirtti.

Gülle, Gaziantep'in teknolojiyi de kullanması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlimiz makine halısında lider ama halı dokuma makinelerinin yerlilik oranı ne? Halı firmaları birleşerek halı dokuma, işleme makinelerinde öne çıkan firmaları satın alarak, çok önemli birikimler kazanarak, başarılarına yenilerini ekleyebilirler. Çin bunu çok iyi yapıyor. Avrupa'da, Amerika'da yüksek teknoloji yapan firmaları satın alıyor. Firmaların teknolojisinden faydalanıyor, satış gücünü kullanarak farklı pazarlara giriyor."

Gaziantep'in pazarının da çok kısıtlı olduğunu dile getiren Gülle, TİM olarak iş adamlarına destek vererek, pazarlarını çeşitlendireceklerini sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Gaziantep'in bölge ihracatına katkısına dikkati çekerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TİM İhracat 2019 Raporu'nu Gaziantep'te uygulama çalışmasında son aşamaya geldiklerini ifade eden Kileci, bu çalışmanın yeni pazarlar ve ürünler konusunda yol gösterici olacağını kaydetti.

TİM tarafından başlatılan ''İhracata İlk Adım Seferberliği'' programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilki olan Güneydoğu Anadolu Meclis Toplantısı'nda, katılımcı firmalar ihracat konusunda bilgilendirildi.

