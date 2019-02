TİM İhracat Meşalesini "Güneydoğu Anadolu Meclisi" ile Gaziantep'te Yaktı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ekosisteminin Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm paydaşlarının katılımıyla oluşturduğu açık iletişim platformu niteliğindeki istişare buluşmalarının ilkini “TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi” adıyla Gaziantep’te gerçekleştirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle; “Ülke bazında makro planların yanında iller bazında, birliklerimiz ve illerimizin kanaat önderlerinin de desteği ile daha mikro ölçekte ve isabetli çalışmalar bizleri başarıya götürebilme potansiyeli taşıyor. Bugün, Gaziantep’te meşalesini yaktığımız bu heyecanı, en kısa sürede deyim yerindeyse bir Türkiye turnesi gibi ele alacak ve ülkemizi baştan başa dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde, o ilin, o bölgenin ihracatını konuşacağız. Yeni firmalarımızın, girişimcilerimizin ihracat ailesine katılması için çalışacak, mevcut ihracatçılarımızın ihracatlarını artırmaları için gayret edeceğiz” dedi.



61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 85 bine yaklaşan ihracat ailesinin çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ekosisteminin Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm paydaşları ile buluşmak üzere yola çıktı. Açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmalarının ilkini “TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi” adıyla Gaziantep’te gerçekleştiren TİM, 360 derecelik yeni bakış açısı ile ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinledi ve bölgesel sorunlarını masaya yatırdı.



TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlik Başkanları ve yönetim kurulları ile bölgenin önde gelen kanaat önderleri katıldı.



TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasında; “Meclisler, ülkemizin geçmişinden bugüne, sosyal, kültürel ve politik yaşamında çok özel ve değerli buluşma şekilleridir. Buradan hareketle TİM olarak, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimiz işbirliğinde Gaziantep’te ilkini gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’yu karış karış gezeceğimiz meclis toplantılarımıza başlıyoruz. Ülke bazında makro planların yanında iller bazında, birliklerimiz ve illerimizin kanaat önderlerinin de desteği ile daha mikro ölçekte ve isabetli çalışmalar bizleri başarıya götürebilme potansiyeli taşıyor. Bugün, Gaziantep’te meşalesini yaktığımız bu heyecanı, en kısa sürede deyim yerindeyse bir Türkiye turnesi gibi ele alacak ve ülkemizi baştan başa dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde, o ilin, o bölgenin ihracatını konuşacağız. Yeni firmalarımızın, girişimcilerimizin ihracat ailesine katılması için çalışacak, mevcut ihracatçılarımızın ihracatlarını artırmaları için gayret edeceğiz. Bunu yaparken de, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vereceğiz” dedi.



Gülle: Gaziantep’i en çok ihracat yapan ilk 5 il arasına taşıyacağız



Gaziantep’in 6.9 milyar dolar ile 2018’de en çok ihracat yapan 6. il olduğunu ve toplam ihracattan yüzde 4.1 pay aldığını belirten İsmail Gülle; “Bölgemizin en güçlü sanayisine sahip ilimiz Gaziantep son 6 yıldır 6,5 milyar dolar seviyelerini bir türlü kıramadı. Geçtiğimiz sene ilimizin ihracat artışı yüzde 4 seviyelerinde kaldı. 2019 yılında bu artışı çift haneli rakamlara kesinlikle taşıyacağız. Tarihsel gelişime baktığımızda ise ilimiz 2008 yılından bu yana hep 6. sırada oldu. Ancak Gaziantep’i ilk 5’e taşıyacağımıza inancım tam.



İlimiz ürün çeşitliliği anlamında henüz istediğimiz noktada değil. Dolayısıyla, halı başta olmak üzere, tekstil, makarna, kağıt ve orman ürünleri, hububat gibi kalemlerin yanına, acilen yeni ürünler eklememiz, yeni sektörlere yatırım yapmamız çok önemli.



İlimizin ihraç pazarlarına baktığımızda ise ihracatının neredeyse 4’te birini Irak’a yaptığını görüyoruz. Firma sayısı olarak baktığımızda ise, 2018’de ilimizde ihracat yapan 2700 firmanın 630’u, sadece tek bir ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 146 firmamız sadece Irak’a, 115 firmamız sadece Suriye’ye ihracat yapıyor. Bu noktada ‘TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi’miz devreye girecek. Bu firmaları bulacağız, her firmayı ihracat yapabileceği en az 2 pazara daha götüreceğiz. Bunun için ticaret heyetleri, alım heyetleri organize edeceğiz. Fuar katılımları, potansiyel müşteri ziyaretleri düzenleyeceğiz. Bu sayede, firmalarımızın tek bir pazara yoğunlaşması yerine, çok çeşitli pazarlara ihracat yaparak riski dağıtmalarını sağlayacağız. İlimizin çok daha hızlı koşarak ülkemizin ihracat artışına, dolayısıyla küresel ticaretten aldığımız payın artmasına öncülük etmesi, hepimizin ortak beklentisi” şeklinde konuştu.



Gülle: Gaziantep’i ihracatta ileri teknoloji ligine çıkaracağız



2018 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 3,3’ünü ileri teknoloji, yüzde 34’ü aşkın bir oranın ise orta-ileri teknoloji ürünleri olduğunu hatırlatan Gülle, şunları söyledi: “Gaziantep ihracatında, ileri teknolojili ürün ihracatı sadece binde 4 pay alıyor, orta ileri teknolojide ise oran yüzde 8. Dolayısıyla, bu konuda ilimiz ve bölgemizdeki yükseköğretim kurumlarına, teknoloji bölgelerimize, firmalarımıza çok önemli görevler düşüyor. Bu kadim ilimiz, sürücüsüz araba, robotik kol, akıllı telefon üretemez mi? İhracatçı Birliğimiz burada, TİM olarak biz buradayız. Devletimiz her konuda muazzam destekler veriyor. İlimizin gençlerini, akademisyenlerini destekleyelim, ne gerekiyorsa sağlayalım. Üniversite-sanayi işbirliğine daha fazla eğilelim. TİM olarak bu konuda önemli projemiz var. İnşallah en kısa sürede, ilimizi ileri teknoloji ligine hep birlikte taşıyacağız.”