TİM OHAL'in sonlandırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

TİM 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da başkan olarak son konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hükümetin bugüne dek kendilerine verdiği destekleri anımsatarak, kendilerine teşekkür etti.

Büyükekşi, sadece son dönemde ihracat desteklerinin 1 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldığına işaret ederek, yeşil pasaport, e-ticaret ve e-ihracatta çok önemli adımlar atıldığını, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmanın kolaylaştığını anlattı.

Eximbank'ın, ihracatçılara önemli destekler sunduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şu ana kadar verilen destekler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Büyükekşi, verilen destek ve atılan adımların her birinin ihracat için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Verilen destekler için minnettarız. Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir. Yeni Hükümetten 10 yeni talebimiz daha var. Artık seçim sürecinin geride kalması ile ekonomi ve ihracatın ana gündem maddemiz haline gelip enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz. Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz. İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz.

Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkaları. Ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu iki konuda kalıcı adımlar bekliyoruz. Avrupa Birliği ihracatımızın yarısını, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70'ini temsil ediyor. AB ile üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyoruz."



- "Milli bir teknoloji hamlesi başlatılması son derece zaruri"



Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunu'nun kapsamlı reforma tabi tutulması isteklerini ileten Büyükekşi, "İleri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması, 'milli bir teknoloji hamlesi' başlatılması son derece zaruri." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, son yıllarda Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümde eğitim konusunun biraz geride kaldığına işaret ederek, bu alanda günün ve geleceğin küresel şartlarına uygun, yaratıcı ve yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılması gerektiğini söyledi.

Bürokrasinin azaltılması, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılmasının ihracata hız kazandıracağını söyleyen Büyükekşi, bu alanda acilen adım atılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Büyükekşi, İstanbul'un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması gerektiği, bunun, kenti bir çekim merkezi haline getireceğini dile getirdi.



- "Halkın iradesi 'Güven ve istikrar' dedi"



24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine de değinen Büyükekşi, o gün milletçe, demokrasi tarihinde bir ilkin gerçekleştirildiğini, rekor katılım oranı ile Türk insanının demokrasiye olan inancının tüm dünyaya örnek olacak şekilde gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi kapsamında ilk seçimin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Halkımız, seçimlerde hür iradesini ortaya koydu. Halkın iradesi 'Güven ve istikrar' dedi. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedi. Yaşadığımız sorunlar artık çok daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülecek." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, "Vakit, nöbet değişimi vakti. Mevcut yönetim olarak, bundan sonra da üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu koltuğu bırakmayı asla bir emeklilik olarak görmüyoruz. Ülkemize hizmeti, ihracatımıza hizmeti hiçbir zaman terk etmiyoruz. Ne zaman göreve çağırılsak, hangi an bize ihtiyaç olduğunu fark etsek, ülkemiz için koşmaya hazırız." diye konuştu.



Konuşmasında yeni seçilecek TİM Başkanı'na da tavsiyelerde bulunan Büyükekşi'nin, ihracatçılara veda ederken oldukça duygulandığı görüldü.



- Koç şirketleri 2017 ihracatında gövde gösterisi yaptı



Genel Kurul kapsamında "2017 Yılı İhracat Şampiyonları"na da ödülleri verildi.

Geçen yıl en fazla ihracat yapan filk 10 firma ödüllerini Başbakan Yıldırım'ın elinden alırken, Koç şirketleri 4 ödülle, geçtiğimiz yılın ihracatına damga vurdu.

Şirket adına ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç aldı.

Türkiye'de 2017 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmada ilk üçte sırasıyla Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası yer alırken, dördüncü Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, beşinci TÜPRAŞ, altıncı Kibar Dış Ticaret, yedinci Vestel Ticaret, sekizinci Arçelik, dokuzuncu Bosch Sanayi Ticaret AŞ, onuncu Mercedes-Benz Türk AŞ oldu.