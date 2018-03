TİM-TEB Girişim Evi teknoloji ihrac ediyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM-TEB Girişim Evi'nin kuruluşundan bu yana girişimcilerin kamu fonlarından 76 milyon TL, özel yatırım kuruluşlarından 64 milyon TL olmak üzere toplam 140 milyon TL seviyesinde yatırım almayı başardığını, aynı zamanda TİM-TEB Girişim Evi programlarına katılan teknoloji firmalarının geçen yıl 37 milyon TL ihracata ulaştığını bildirdi.

Büyükekşi, Girişimcilik Haftası'na ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TİM olarak ana hedeflerinin, 2023 hedeflerine giden yolda ihracatçıların uluslararası piyasada daha rekabetçi hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Rekabette öne çıkmak için katma değerli ürünler ile yurt dışı pazarlarda boy gösterilmesi gerektiğini ifade eden Büyükekşi, "Bu sayede küresel piyasalarda rakiplerimizin önüne geçerek daha fazla tercih edilirken, fiyatı da biz belirleyebileceğiz. İhracatçılarımızın hedef pazarlarda bu pozitif ayrışmayı gerçekleştirmesi için ürünlerimizin teknoloji ile entegre, gelişmiş tasarıma sahip ve en önemlisi hayatı kolaylaştıracak girişimci bir niteliğe sahip olması gerekiyor. TİM olarak genel politikamız da bu yönde. İhracatçılarımızın özellikle Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik alanlarında gelişebilmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu.

Özellikle girişimcilik alanını yakın olarak ilgilendiren çalışmaların başında TİM-TEB Girişim Evleri’nin bulunduğuna işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Girişim Evleri, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe nitelikli bir süreçle hazırlanmaları, girişimcilerin inovatif ürünlerini yurt içi ve yurt dışı platformlara sunmaları, finansman, kamu desteklerine ulaşmaları ve geliştirmeleri, teknoloji firmalarının daha ileri seviyelere büyümeleri gibi konularda aradıkları desteklere etkili bir biçimde ulaşabilecekleri merkezler. Ülkemizin nitelikli girişimcilik kapasitesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında 10 ilimizde (İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Mersin, Edirne, Konya, Trabzon ve Erzurum) açmış olduğumuz merkezlerimiz ile Türkiye’nin en yaygın girişimcilik programı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bugüne kadar 572 girişimci ve teknoloji firmasının start up, level up ve grow up gibi programlardan hizmet aldığına dikkati çeken Büyükekşi, "Kuruluşundan bu yana girişimcilerimiz kamu fonlarından 76 milyon TL, özel yatırım kuruluşlarından 64 milyon TL olmak üzere toplam 140 milyon TL seviyesinde yatırım almayı başardı. Aynı zamanda TİM-TEB Girişim Evi programlarına katılan teknoloji firmaları 2017 yılında 37 milyon TL ihracata ulaştı." dedi.



- "İstanbul'un girişimcilik merkezi olması için çalışmalar yapıyoruz"



Mehmet Büyükekşi, bu projenin dışında münferit anlamda "girişimcilik" teması ile yaptıkları çokça program bulunduğunu, bu programlarda İstanbul’un öncelikle bölgesel, daha sonra küresel anlamda bir girişimcilik merkezi olması planları üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası"nın bunlardan biri olduğunu belirten Büyükekşi, "İnovasyon ve Girişimcilik Haftası bünyesinde oluşturduğumuz Born Global İstanbul markasının dünyada önemli networkleri bir araya getirerek Slush veya Web Summit gibi güçlü bir marka haline gelebileceğine inanıyorum. Nitekim Born Global İstanbul, son gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda B2B görüşmelerin, pitching seanslarının ve bütün girişimcilik ile ilgili konferansların ev sahipliğini başarılı bir şekilde yaptı." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, tüm dünyadan girişimcilik ekosistemi liderlerini bir araya getiren "Global Girişimcilik Kongresi"sini TİM, TOBB, Endeavor Derneği ve Habitat Derneği olarak 16-19 Nisan’da gerçekleştireceklerini, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek etkinlikte 70’ten fazla ülkeden 350 delegasyonu ağırlamayı, 60 ülkeden girişimcilik politikalarıyla ilgili bakanlara ev sahipliği yapmayı ve toplamda 3 bin kişi ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Büyükekşi, girişimciliğin her aşamasında yaşanan global zorlukların tartışılarak ortak çözümler bulmayı amaçlayan etkinlik sayesinde İstanbul’un girişimcilik alanında küresel bir merkez olması yönünde bir adım daha atacaklarına inandıklarını söyledi.



- "Küresel büyüklükte bir unicorn firma da çıkartabiliriz"



TİM Başkanı Büyükekşi, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak girişimcilik alanında da çok fazla potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bizler, bu potansiyeli harekete geçirip, çalışmalar yapan girişimcilerimizin önünü açıp, gerekli finansmana ulaşabilmeleri konusunda bu ekosistemin imkanlarını da artırarak önümüzdeki dönemde daha çok start up’a ev sahipliği yapıp, küresel büyüklükte bir unicorn firma da çıkartabiliriz. Mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftası’nın bu anlamda ülkemizdeki girişimcilik altyapısına katkı sağlamasını, girişimcilik bilincini artırmasını ve gençlerimizi teşvik etmesini temenni ediyorum."​