TİM yeni genel sekreterini ilk Sercan Akıncı yazdı

Son dönemin en başarılı ekonomi gazetecilerinden Sercan Akıncı yine bombayı patlattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterinin kim olduğunu ilk yazan gazeteci oldu. Önceki hafta TİM Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile 3 oya karşı 7 oyla genel sekreter Halil Bader Arslan görevden alınmıştı. Arslan’dan boşalan göreve atanacak isimi ilk yazan Sercan Akıncı oldu. Bir süredi merakla beklenen o isim ekonomi dünyasının sevilen isimlerinden Kerem Alkin oldu. Sercan Akıncı'nın Türkiye’nin internet sitesinde yer alan haberine göre TİM Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi.

Alkin son olarak Varlık Fonu’nun yönetiminde görev almıştı.

Kerem Alkin ülkemizin önemli isimlerinden biridir. Babadan geçen meslekler içinde akademisyenlik tabii ki sayılmaz ama en azından başta öğrenciler olmak üzere toplumda bir kulak dolgunluğu yaratıyor. Prof. Dr. Erdoğan Alkin ve oğulları için de böyle bir durum söz konusu. 2013 yılının Mart ayında kaybettiğimiz, duayen iktisatçı yazarlardan Erdoğan Alkin’in oğlu Kerem Alkin de babasının oğlu olarak ekonomi dalında adından söz ettiriyor.

2004 yılından beri profesörlük payesini de taşıyan Kerem Alkin’i aynı zamanda televizyonlardan da konuşmacı olarak sık sık dinliyoruz. Tartışma programlarında ve açıklamalarda isminin altında bugünlerde Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin de yazıyor.

Kendisi daha önce İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyelerindendi. Aynı zamanda Harp Akademileri ve Deniz Harp Okulu bünyesinde verdiği dersler ile de biliniyordu. Çeşitli gazete ve dergilerde de ismine rastlıyorduk.

Televizyon Ekranlarının Tanınan Yüzü

Ama hoca aslı ününü televizyon programları ile yaptı. CNBC, NTV gibi kanallarda programlar yapan Kerem Alkin’i bir ara Bloomberg HT’nin Ekonomi Direktörü olarak da gördük. İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanlığı da yürüttüğü görevler arasındadır. Kendisini halen Sabah Gazetesi yazarları arasında okuyabilirsiniz.

Örneğin son yazılarından birinde “Merkez bankaları reel sektörü korumalı” tezini işliyor. En çok ilgi çeken yazılarından biri de 1 Ekim günü yayınlanan Türk Dünyası ve McKinsey hezeyanı oldu. Yazar kaleme aldığı satırlarında dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketine yönelik olarak konuşulan bu konuların Türkiye’yi dünyada gülünç duruma düşürdüğünü iddia etmekteydi.

Oldukça geniş bir vizyona sahip olması ve ekonomi konusundaki tezlerinin çıkması toplumun yakından tanıdığı bu ismin dikkat çekmesini sağlamıştır.