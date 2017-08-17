TİM'de Gana pazarı masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün Türkiye'nin Gana'nın ithalatından sadece yüzde 2,6 pay aldığını belirterek, "Bu ülkeye 2016 ihracatımız 298 milyon dolar, ithalatımız ise 180 milyon dolar. Bu rakamlar bizim gibi iki dost ülke için yeterli değil." dedi.

TİM, "İhracat Pusulası" etkinlikleri kapsamında Gana pazarını masaya yatırdı.

Gana pazarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Büyükekşi, TİM olarak hem ihracatçı firma sayılarını hem de ticaret yapılan ülke sayısını artırma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Sahraaltı Arfika'da bağımsızlığını ilk elde eden Gana'nın bölgesinin güçlü ekonomilerinden birisi olduğunu belirten Büyükekşi, daha 8 yıl önce söz konusu ülkenin GSYH'sının yüzde 45'i tarımdan oluşurken, şuan milli hasılasının yarısından fazlasının hizmet sektöründen geldiğini dile getirdi.

Büyükekşi, Gana'nın altın ve petrol gibi zengin yer altı kaynakları ve meşhur kakaosuyla geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu kaydetti.

Bugün Türkiye'nin Gana'nın ithalatından sadece yüzde 2,6 pay aldığı bilgisini veren Büyükekşi, "Bu ülkeye 2016 ihracatımız 298 milyon dolar, ithalatımız ise 180 milyon dolar. Bu rakamlar bizim gibi iki dost ülke için yeterli değil." dedi.

Büyükekşi, Türkiye'nin Gana'ya ihracatta motorlu kara taşıtları, örme giyim eşyaları, demir-çelik çubuklar ile dokuma halılar gibi ürünlerde büyük potansiyel barındırdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Gana'nın Türkiye'ye ihracatında da kimyevi maddeler, maden cevherleri ile gıda ürünlerinde ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli kullanmak da iki ülkenin iş insanlarına düşüyor. Bir tarafın sürekli kazandığı bir sistem sürdürülebilir bir sistem olamaz. Bu yüzden ticaret elçileri olarak bizler, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerde 'kazan-kazan' prensibine önem veriyoruz. Bu vizyonla birlikte daha güzel işler ortaya koymalıyız. Ticaretin önündeki engelleri bir bir aşmalıyız. TİM Başkanı olarak, ihracatçılarımızın ilettiği şu üç sorunu bizzat dile getirmek isterim... Ganalı firmaların güvenilirliği hakkında tereddüt eden ihracatçılarımızın bilgi edinebilecekleri yetkin bir makam bulunmuyor. Bu da diğer birçok Afrika ülkesine olduğu gibi Gana pazarına yönelmemizde engel arz ediyor. Gana'daki gümrük vergilerinin sıklıkla değişmesi pazarın öngörülebilirliğini azaltıyor. Bu da firmalarımız için caydırıcı olabiliyor. Son olarak da Afrika'nın iç kesimlerinde yer alıp deniz yolu ile bağlantısı olmayan Nijer, Mali, Yukarı Volta gibi ülkelere yapılan ihracatta Gana limanları kullanılıyor. Ancak, Gana limanlarına gelen ürünlerin diğer ülkelere geçişi sırasında zaman alıcı ve masraflı uygulamalar mevcut. Bu da ihracatçılarımızı zor durumda bırakıyor."

-"Gana, dünya kakao üretiminde ikinci sırada"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Pelin Güneşoğlu ise 2017 yılı tahmini verilerine göre ülkenin GSYİH'sının 46,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ülkenin 2016 yılında 12 milyar dolar civarında ithalat gerçekleştirdiği bilgisini veren Güneşoğlu, Gana'nın Sahraaltı Afrika'da ekonomik büyümenin en hızlı yaşandığı ülkelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Güneşoğlu, Gana hükümetinin bütçe açığını azaltma planı sonucunda ülkedeki ekonomik büyümenin 2017 yılında yüzde 5,8, 2018'de ise yüzde 6,1'e ulaşmasının beklendiğini, bu oranlarla ülkedeki tüketici fiyatlarının artış göstereceğini öngördüklerini ifade etti.

Gana'nın konumu itibariyle Sahraaltı Afrika'ya açılmak isteyen Türk firmaları için ideal bir üs olduğuna işaret eden Güneşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zengin kaynakları ve verimli ekonomisi Gana'yı Afrika'nın önde gelen en kolay iş yapılabilir ülkelerinden biri haline getiriyor. Barışçıl bir siyasi geçiş sürecinden sonra ülkede güvenli bir ortam sağlandı. Gana'ya yapılan yabancı yatırımlar 2016 yılında 3 milyar dolar oldu. Gana'da iş yapma prosedürü uluslararası standartlara uygun. Gana, dünya kakao üretiminde ikinci sırada."

Toplantıda Gana Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Muhammed Nurudeen Ismaila da kısa bir söz aldı.