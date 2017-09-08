TİM'de Rusya pazarı masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, son bir yılda Rusya ile Türkiye arasında son derece olumlu adımlar atıldığını ve bu yıl kayıpları yavaş yavaş telafi etmeye başladıklarını bildirdi.

TİM'in "İhracat Pusulası" etkinlik zincirinin 3'üncüsü TİM Başkanı Büyükekşi ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Rusya pazarı masaya yatırıldı.

Mehmet Büyükekşi, toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri 4. Büyükelçiler Buluşması'nı 15-17 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştireceklerini, katılım teyidi veren ülke sayısının şu anda 70'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle diyaloğa önem verdiğini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, Türkiye için oldukça önemli. Rusya, uzun yıllar boyunca ihracatçılarımızın hedef pazarlarında başı çekiyordu. Son yıllarda iki ülke arasında yaşanan olumsuz gelişmeler ve petrol fiyatlarının gerilemesi karşılıklı ticaretimizi olumsuz etkiledi. 2014 yılında 31 milyar dolara çıkan karşılıklı dış ticaret, maalesef 2016 yılında yaklaşık 17 milyar dolara düştü. Rusya'ya ihracatımız 1,7 milyar dolara, ithalatımız ise 15,2 milyar dolara geriledi. Bizim önce 31 milyar doları yakalamamız lazım. Sonra da 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefimizi yakalamalıyız. Bu hedefin yakalanması için çok çalışmalıyız. Son bir yılda iki taraf arasında son derece olumlu adımlar atılıyor ve 2017 yılında kayıpları yavaş yavaş telafi etmeye başladık. İki hükümetin gayretlerini takdirle karşılıyoruz."





- "İlk 7 ayda Rusya'dan gelen turist sayısı önceki yıla göre 10 kat arttı"





Mehmet Büyükekşi, dış ticaretin yanında iki ülke arasında turizmin de çok önemli olduğunu, Rusya ile turizmde geçen yıllarda önemli azalma yaşandığını hatırlatarak, ilk 7 ayda Rusya'dan gelen turist sayısının önceki yıla göre 10 kat arttığını bildirdi.

Yaşanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Büyükekşi, Türkiye'nin 2023 için 500 milyar dolar ihracat ve dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefi bulunduğunu anımsattı.

Toplantıda Rusya pazarındaki risk ve fırsatların konuşulacağını aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Kasım ayında Rusya'ya bir ticaret heyeti planlıyoruz. Bugünkü etkinlik bir bakıma onun da altyapısı olacak. 2017'deki artış oldukça önemli ama bu bizi tatmin etmiyor. Bu rakamlar bizim için yeterli değil. Özellikle yaş meyve sebze sektörü, tekstil ve hazır giyim, makine ve aksamları büyük potansiyel barındırıyor. Rusya ve Türkiye birbiriyle rekabet yapan ülkeler değil, tam tersine, birbirini tamamlayan, destek veren iki ülke... Domates konusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından bir açıklama geldi ve inşallah oradaki engeller de kaldırılır, ticaret daha üst seviyelere gelir."

Hedef pazarda yeni sektörlerin de önemli olacağını vurgulayan Büyükekşi, iki ülkenin birbirine destek sağlayacağı, birlikte ticaret yapıp kazanacağı bir sistemin sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.





- "İkili ticaretin artırılması için engellerin mutlaka kaldırılması gerek"





TİM Başkanı Büyükekşi, ikili ticaretin artırılması için ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, toplantı öncesi Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Podelyshev ile yaptıkları görüşmede sorunlardan bahsettiklerini anlattı.

Büyükekşi, devamla şunları kaydetti:

"Bize iletilen en büyük sorunlardan biri vize konusu... Vize konusunda ihracatçılarımız kolaylık istiyor. İnşallah ekim ayında vize ile ilgili bir toplantı olacak, orada olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyoruz. İkincisi, gümrüklerde yaşadığımız sıkıntılar... Özellikle Rus gümrüklerinde uzun süre beklemeler, tırların tamamen boşaltılarak gereğinden fazla kontrole tabi tutulduğu yönünde bize şikayetler geliyor. Yine gümrüklerde ihracatçılarımızdan alınan yüksek oranlardaki sigorta ve depozito bedellerinin özellikle altını çiziyorum."





- "İkili ticaret hacmi artık olumlu bir dinamik gösteriyor"





Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev de son bir yılda birçok çalışma yapıldığını ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda önemli adımlar atıldığını, bu kısa sürede ilişkileri eski haline getirmek ve farklı alanlarda iş birliği yapmak için çok çalışma yapıldığını anlattı.

Podelyshev, iş birliğinin her iki ülke için de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizin artması için yapılan çalışmalar sonuçlarını göstermeye başladı. İkili ticaret hacmi artık olumlu bir dinamik gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 1,5 katına çıktı. Türkiye'nin ürettiği tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatı konusunda bazı sorunlar var. Fakat onlar da iş birliği çerçevesinde sırasıyla çözülmekte. Özellikle tarım konusundaki sorunlar Antalya'da Rusya-Türkiye Tarım Konseyi çerçevesinde görüşülecek ve 14 Eylül'de umarım çözüme ulaşacaktır."

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Aksoy da DEİK bünyesinde iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve ticareti artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.