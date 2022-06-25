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TİM’in başkan yardımcıları belli oldu ilk açıklama Pelister’den geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Olağan Genel Kurulunda Başkanlık görevine seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki ilk yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

TİM’in başkan yardımcıları belli oldu ilk açıklama Pelister’den geldi

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Başkan:

  • Mustafa Gültepe

Başkan Vekilleri:

  • Adil Pelister
  • Çetin Tecdelioğlu
  • Ahmet Güleç
  • Fikret Kileci
  • Kutlu Karavelioğlu

Yeni yönetimde TİM Başkan Vekilliği görevini üstlenen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ilk açıklamasını yaptı.

Pelister, İKMİB’de kimya ihracatçılarına verdikleri sözü tuttuklarını ve TİM’in yeni yönetiminde kimya ailesini en üst düzeyde temsil edeceklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Made in Türkiye” kalitesini dünyanın dört bir yanına taşımak, küresel ihracattan aldığımız payı yükseltmek ve kilogram başına ihracat değerimizi en üst seviyeye taşımak için güç birliğiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine aynı ortak akıl ile hareket ederek, Türkiye’ye ihracatta eşik atlatacak vizyon dolu projelere imza atacağımıza inanıyorum. İKMİB’de kimya ihracatçılarımızla yakaladığımız sinerji ile kimya sektörümüzü ihracatta birinciliğe taşımayı başardık. Kalıcı birincilik için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte söz verdiğimiz üzere TİM Yönetim Kurulu’nda da kimya ihracatçılarımızı en üst düzeyde temsil edeceğiz. İhracat ailesi olarak TİM’in önderliğinde yeni rekorlar kıracağımıza ve Türkiye’yi ihracatta bir üst lige taşıyacağımıza inanıyoruz. Bir önceki dönem TİM Başkanımız olan İsmail Gülle’ye de bugüne kadarki özverili ve başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum.” 

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