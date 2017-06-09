GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, "En büyük ilk 1000 arasına Gaziantep’ten 11 yeni şirketimiz girmiş ve Gaziantepli şirket sayımız bu rakamlarla birlikte 73’e ulaşmıştır. 2016 yılında Güneydoğu’dan 188 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmalarımız sürekli kendilerini yenilemekte ve global pazarları hedef alarak bu pazarların etkin oyuncuları arasına girmeyi başarmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında kentten 73 firmanın yer aldığını bildirdi.

Gaziantep'ten 2016 yılında 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Çıkmaz, aynı dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden de 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomide başarılar elde etmesinde hükümetin büyük destekleri olduğunu vurgulayan Çıkmaz, şunları kaydetti:

''En büyük ilk 1000 arasına Gaziantep’ten 11 yeni şirketimiz girmiş ve Gaziantepli şirket sayımız bu rakamlarla birlikte 73’e ulaşmıştır. 2016 yılında Güneydoğu’dan 188 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmalarımız sürekli kendilerini yenilemekte ve global pazarları hedef alarak bu pazarların etkin oyuncuları arasına girmeyi başarmaktadırlar. Bugün Türkiye’nin ve Gaziantep’in gururu olan ihracatçı firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yıllarda TİM’in ihracat yapan ilk bin listesine daha fazla firmamızın girmesini temenni ediyorum. Bizler dünya pazarlarında ürünlerimizin tanıtımı için çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz ve yeni ürünlerin de bu pazarlarda etkin olarak yer bulması için çabalarımızı devam ettireceğiz."

- "Gaziantep en fazla ihracat yapan 5. şehir"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu araştırmada 2015 yılında 62 olan firma sayısının 2016 yılında 73’e yükseldiğini bildirdi.

Küresel ticarette zayıflık ve ciddi jeopolitik risklerin gölgesinde geçen 2016 yılında Türkiye’nin bir ülkenin yaşayabileceği en büyük siyasi ve ekonomik risklerden birisi olan darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Konukoğlu, bu sürecin ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep’in geçen yıl gerçekleştirdiği 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan beşinci şehir olduğuna dikkat çeken Konukoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatçımız her türlü zorluğa rağmen ülkesi adına bir şeyler yapmanın gayreti içinde oldu. Mevcut pazarlarda payını korumak ve yeni pazarlar bulmak için mücadelesini sürdürdü. Bunun neticesi olarak Gaziantep’in, en büyük 1000 ihracatçı listesinde firma sayısını 73’e çıkarması çok önemli, sevindirici bir gelişmedir. Uluslararası piyasalarda koşullar daha iyi olsaydı daha fazla firmayla listede yer alabilirdik. Başta listeye giren firmalarımız olmak üzere azim ve kararlılıkla üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan ve ülkemize katma değer sağlayan bütün firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”

Türkiye ekonomisinin yoluna güçlü şekilde devam edebilmesi ve istikrarlı şekilde büyüyebilmesi için ihracatın önemine işaret eden Konukoğlu, Gaziantep’in ihracat temposunu artırmak için çalıştıklarını, Ocak-Mayıs 2017 döneminde yüzde 5,1 artışla 2 milyar 719 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.















